RJ-Uiting 2020-8: Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening.

Op 8 mei werd het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei over fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gepubliceerd in de Staatscourant en op 9 mei in werking getreden. Eén van de maatregelen, paragraaf 8.3 van het besluit, betreft de fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve). Bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 kan deze maatregel al worden toegepast.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Download uiting: