Eerste flexwerkers ontvangen betaling TOFA

UWV heeft de eerste betalingen gedaan aan 100 flexwerkers in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Later deze week krijgen nog eens 4000 werknemers met flexibele contracten zoals uitzendkrachten en oproepkrachten de tegemoetkoming van 1650 euro bruto op hun rekening gestort omdat zij vanwege de coronacrisis te maken hadden met inkomensverlies, meldt de uitkeringsinstantie donderdag.

Mensen met flexibele contracten en inkomensverlies kunnen sinds 22 juni een aanvraag doen voor de regeling als zij niet in aanmerkingen komen voor een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling. Inmiddels zijn ruim 8500 aanvragen bij UWV binnengekomen. Aanvragen kan tot en met 12 juli.

Eerder gaf UWV aan ernaar te streven binnen 4 weken een beslissing te nemen over een aanvraag. En bij een positieve beslissing binnen 10 kalenderdagen uit te betalen. Dat nu al de eerste bedragen zijn uitgekeerd, betekent niet dat álle aanvragers binnen vier dagen hun geld hebben. Guus van Weelden, lid van de Raad van Bestuur: ‘Het betaalproces loopt voorspoedig en we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen hun geld snel ontvangen. Ik ben blij dat het gelukt is om deze week al een deel van de aanvragers uit te betalen. Bij een aantal van hen staat het bedrag zelfs al op de rekening. Dit is sneller dan verwacht’.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor flexwerkers (o.a. oproepkrachten en uitzendkrachten) die in februari meer dan 400 euro sv-loon (drempelbedrag) hebben verdiend en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen. Op www.uwv.nl/TOFA staat een volledig overzicht aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Bron: UWV