ING ziet tot drie keer meer faillissementen volgend jaar

Volgend jaar gaan er twee- tot driemaal zoveel bedrijven failliet als in 2019, voorspelt ING. Dat schat mede door overheidssteun de risico’s op faillissementen vanwege de coronacrisis voor de horeca en detailhandel laag in.

Het ING Economisch Bureau verwacht voor 2021 dat 1,5% tot 2,5% van de bedrijven faillissement moet aanvragen. Daarmee zouden 6.500 tot 10.000 ondernemingen omvallen. In 2019 bedroeg het faillissementspercentage 0,8%. ‘Ondanks de grote economische krimp wordt de schade beperkt door een aantal dempende factoren. Naast de overheidssteun hebben bedrijven zelf meerdere mogelijkheden om het omzetverlies (deels) op te vangen door variabele kosten te verlagen en snel afscheid te nemen van flexibel personeel. Bovendien zijn zwaar getroffen sectoren als de horeca en detailhandel minder gevoelig ten opzichte van andere sectoren voor faillissementen doordat zij relatief weinig kapitaalgoederen hebben.’ Een echte explosie van faillissementen vanwege de coronacrisis kan door een combinatie van overheidssteun, ondernemingsflexibiliteit en beperkte kapitaalintensiteit voorkomen worden, denkt het bureau. Dit jaar is de toename van het aantal faillissementen nog beperkt tot zo’n 4.500, verwacht ING. Dat is 40% meer dan vorig jaar.

Veel steun naar zakelijke dienstverlening

Naast de horeca maakt vooral de zakelijke dienstverlening het meest gebruik overheidssteun, gemeten naar percentage van de omzet. Daarmee kunnen horecabedrijven tot bijna 20% van de verloren omzet compenseren. De groothandel ontvangt relatief de minste overheidssteun, onder meer doordat het omzetverlies in deze sector gemiddeld genomen minder groot is. Bedrijven kunnen makkelijker overleven doordat ze tegenwoordig meer flexibele kosten hebben, die snel te verlagen zijn. Dat geldt vooral voor de groothandel, de bouw en de detailhandel. ‘Meer dan 70% van de omzet in deze sectoren bestaat uit flexibele kosten, waarvan het grootste deel de inkoopkosten zijn.’ Vanwege de beperkte omvang van kapitaalgoederen in horeca en detailhandel is een faillissement niet altijd aantrekkelijk voor schuldeisers. ‘Uit de vorige crisis blijkt dat ook. Het aantal faillissementen binnen deze sectoren was destijds niet heel hoog doordat ze relatief eenvoudig zelf het bedrijf konden beëindigen in plaats van af te stevenen op een faillissement.’

Ondernemers minder negatief

Ondernemers zelf zien weer wat licht aan het eind van de tunnel. Het CBS meldt op basis van de maandelijkse conjunctuurenquête dat ondernemers in op consumenten gerichte branches minder negatief gestemd zijn dan in eerdere maanden. Het gaat met name om de detailhandel, de horeca en de reisbranche. In de detailhandel en de overige persoonlijke dienstverlening is in juni het aantal positief gestemde ondernemers zelfs weer groter dan het aantal negatief gestemde ondernemers. Wel verwachten in de meeste consumentgerichte branches de ondernemers nog altijd overwegend minder omzet in de komende drie maanden. In de horeca verwacht inmiddels 37% van de ondernemers een omzetstijging; meer dan de helft van de logiesverstrekkers dentk dat de omzet gaat toenemen. Restaurants en cafés zijn per saldo nog negatief.

Over het algemeen blijft de verwachting op het gebied van de werkgelegenheid per saldo nog negatief, maar minder dan in de vorige maanden. Alleen de reisbranche is somberder: per saldo verwacht 61% van de ondernemers in die branche een afname van de personeelssterkte in de komende drie maanden, 8,9 procentpunt meer dan een maand eerder.