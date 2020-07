ANWB: stimuleer thuiswerken om spitsdrukte tegen te gaan

Veel werkenden die de afgelopen periode min of meer verplicht hebben thuisgewerkt zijn daar positief over, blijkt uit representatief onderzoek van de ANWB onder 2.000 Nederlanders. Circa 60% wil na de crisis twee of meer thuiswerkdagen behouden. Dat de ANWB een positief sentiment onder de thuiswerkers aantreft biedt volgens de consumentenorganisatie, met de juiste aanpak, kansen voor reizen in de spits zonder oponthoud.

Afname files

De ANWB signaleert een sterkte afname van files tijdens de spits dankzij het thuiswerken, terwijl de verkeersintensiteit op de wegen op hetzelfde niveau is als voor corona. De consumentenorganisatie wil daarom het positieve sentiment over thuiswerken benutten voor het terugdringen van drukte in de spits.

Spitsdrukte verminderen door thuiswerkbeleid

Werkgevers moeten nu aan de slag gaan met een thuiswerkbeleid voor de periode na de coronacrisis, vindt de ANWB. Niet alleen om aan de wensen van de thuiswerkende medewerkers te voldoen, maar ook om files tijdens de spits te beperken en spitsdrukte in het openbaar vervoer weg te nemen. Mensen die geen alternatief hebben kunnen zo comfortabel en zonder oponthoud reizen, stelt de ANWB. Ook bepleit de ANWB het gebruik van de fiets of e-bike. Eerder onderzoek van de ANWB gaf al aan dat 27% van de Nederlanders vaker met de fiets of e-bike wil reizen.

Slechts 21% van de deelnemers aan het onderzoek wil weer elke dag naar kantoor. Van de mensen die al thuiswerkervaringen hadden zegt 67% dat nog vaker te willen doen. Of dat ook mogelijk is hangt in hoge mate af van de houding en het beleid van de werkgever, aldus 71% van de thuiswerkers.

Bron: ANWB