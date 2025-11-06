Internetkosten vergoed bij thuiswerk-werknemer: gerichte vrijstelling van toepassing?

Een werkgever vergoedt de internetkosten van een werknemer die twee dagen per week thuiswerkt. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen?

De vergoeding voor de internetkosten valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen.

Vraag

Een werkgever vergoedt de volledige kosten van een internetabonnement van een werknemer die twee dagen per week thuiswerkt. De werkgever wil deze vergoeding onbelast geven. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen?

De vergoeding valt onder de vrije ruimte, als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. De vergoeding valt onder de intermediaire kosten en is daarom geen loon. De vergoeding valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen. De vergoeding valt alleen voor de twee thuiswerkdagen per week onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen. De rest van de vergoeding valt onder de vrije ruimte, als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon.

Het derde antwoord is juist: de vergoeding valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen.

Gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen

De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is van toepassing als:

de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (noodzakelijkheidscriterium);

de werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan de werkgever moet terugbetalen, als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking;

de voorziening geen onderdeel uitmaakt van een cafetariaregeling.

Als het internet bij de werknemer thuis aan de voorwaarden voldoet, is de vergoeding van de abonnementskosten gericht vrijgesteld. De vergoeding valt dan onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen. Het privévoordeel dat de werknemer heeft, is geen loon.

De gerichte vrijstelling geldt ook als de werknemer een eigen bijdrage voor het internetabonnement betaalt of als de werkgever een vergoeding geeft naar rato van het aantal thuiswerkdagen.

Bron: Forum Salaris