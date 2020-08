Privacy-deskundige waarschuwt voor gegevensdeling kinderopvang met Belastingdienst

Bezorgde ouder en privacy-deskundige Simon Lelieveldt waarschuwt bij consumentenprogramma Radar voor een nieuw systeem waarbij kinderopvangorganisaties iedere maand gegevens over de gebruikte opvanguren aan moeten leveren bij de Belastingdienst.

Brief Belastingdienst

Lelieveldt postte een uitgebreide tweet om andere ouders te informeren over de nieuwe regels. Kinderopvangorganisaties kregen namelijk een brief van de Belastingdienst dat ze voortaan iedere maand gegevens moeten aanleveren bij de Belastingdienst over de gebruikte opvanguren. Want, zo stelt de brief: ‘Een groot deel van de hoge terugvorderingen ontstaat namelijk door een afwijking in de door de ouder opgegeven en daadwerkelijk afgenomen opvanguren. Met actuele gegevens kan de Belastingdienst afwijkingen eerder signaleren en ouders hierover informeren.’

Nieuw systeem: controle kwijt

In het oude systeem leveren ouders achteraf per jaar de gegevens aan bij de Belastingdienst. In het nieuwe systeem levert de kinderopvang iedere maand gegevens aan bij de Belastingdienst. Ouders komen daar niet aan te pas. Deze gegevens vergelijkt de Belastingdienst met de door de ouders opgegeven schatting van dat jaar. Ziet de fiscus een groot verschil, dan moeten de ouders dit verschil verklaren. ‘Het klinkt mooi’, vindt Lelieveldt. ‘Het wordt voorgespiegeld als ‘we maken het u makkelijker’, maar als ouder raak je de controle kwijt over welke gegevens er over jou bekend zijn bij de Belastingdienst. De Belastingdienst wil vooral betaalbewijzen zien.’

Geen wettelijke basis

‘Je ziet dat de Belastingdienst gewoon doorgaat op de oude voet’, gaat Lelieveldt verder tegenover het consumentenprograma. ‘Ze tuigen weer een fraudepreventiesysteem op buiten de burger om. De Belastingdienst heeft niets geleerd van de affaire rond de kinderopvangtoeslag en de recente rechterlijke uitspraken tegen het verboden fraudedetectiesysteem SyRI. Dit mag niet. En je zou het als Belastingdienst ook niet moeten willen.’

In de voortgangsnotitie van 19 juni 2020 staat: ‘Ook is geregeld dat kinderopvangorganisaties informatie zonder toestemming van de ouder mogen verstrekken aan de Belastingdienst.’ Maar volgens Lelieveldt ligt er geen wetsartikel onder deze wijziging: ‘Je wordt als ouder compleet buitenspel gezet en je kunt niets controleren. Hierdoor ben ik als ouder niet meer de baas over mijn eigen gegevens.’

Klacht

Volgens Lelieveldt kun je als ouder geen bezwaar maken tegen dit nieuwe systeem. Het wordt je gewoon meegedeeld door de kinderopvang. Lelieveldt geeft ouders de tip om een klacht naar de kinderopvangorganisatie te sturen.

Bron: Radar