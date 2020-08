Zelfstandigenorganisaties pleiten voor verlenging Tozo

FNV Zelfstandigen, PZO, ZZP Nederland en ONL vragen het kabinet de inkomensondersteuning van zelfstandigen via de Tozo-regeling na 1 oktober met drie maanden te verlengen. Op die manier kan de zelfstandige zijn of haar onderneming coronaproof maken zonder zich zorgen te maken over het inkomen, bepleiten de zelfstandigenorganisaties.

‘Ondanks dat een aantal zelfstandigen zelf een oplossing voor hun financiële problemen zoekt, zullen heel veel zzp’ers het niet redden als de TOZO wordt stopgezet,’ zegt manager van FNV Zelfstandigen Marjan van Noort. ‘Daarom willen wij dat de Tozo 2 in ongewijzigde vorm wordt verlengd tot 1 januari 2021. Dat voorstel doen we ook in de brief die we naar het kabinet hebben gestuurd. Een verlenging geeft zelfstandigen de tijd om zich te heroriënteren, of ervoor te zorgen dat ze hun bedrijf op orde krijgen. Het geeft ondernemers rust, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het verder aanspreken van hun vermogen of over de levensvatbaarheid van hun bedrijf, zoals dat geldt bij de BBZ, de Bijzondere Bijstandsregeling voor Zelfstandigen. Een verlenging biedt zelfstandigen daarnaast de mogelijkheid om een weloverwogen keuze te maken en zich te richten op hun toekomst, met scholing of transitie. En uiteindelijk zullen zelfstandigen die bewust kiezen hun bedrijf voort te zetten na 1 januari 2021 meer kans maken op een positieve doorstart van hun bedrijf in eventueel aangepaste vorm.’

Ontwikkeling ondernemerschap

De zelfstandigenorganisaties pleiten verder voor een regionale aanpak, bijvoorbeeld met ontwikkeladvies en omscholingstrajecten, zodat meer maatwerk kan worden geleverd. De organisaties gaan daar binnenkort met het ministerie over in gesprek. Zij roepen het kabinet op om doorgaand te investeren in de ontwikkeling van ondernemerschap, zodat ondernemers op eigen kracht, ook in veranderde omstandigheden, zelf in hun inkomen kunnen voorzien.

