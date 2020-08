Economiestudie (ook accountancy) maakt seksistisch

Een recent internationaal onderzoek doet nogal wat stof opwaaien. Want wat blijkt? Een studie economie zou seksistisch maken.

Onderzoek in Chili

Een wetenschapper van de Boston University en twee van de Universiteit van Chili vroegen een grote groep Chileense economiestudenten naar de rol van vrouwen in de samenleving. Ze deden dit tijdens het eerste studiejaar en herhaalde dit in het derde jaar. Op deze manier konden ze nagaan of economiestudenten (hieronder valt economie, bedrijfskunde en accountancy) anders tegen vrouwen aankeken dan studenten in andere faculteiten. Maar ze konden ook in kaart brengen of de mening van de studenten in twee jaar tijd was veranderd. Leidt meer kennis van economie, financiën en accounting tot een andere opvatting over vrouwen.

Negatiever dan gemiddeld

Wie het onderzoek meteen diskwalificeert als irrelevant omdat Chili een klein land in een uithoek van de wereld is, doet er goed aan om even naar de statistieken te kijken. De denkbeelden over de rol van vrouwen in de maatschappij wijkt in Chili niet veel af van dat in OESO-landen. Dit gezegd zijnde valt op dat eerstejaars economiestudenten in Chili een stuk negatiever (20 tot 25%) denken over de rol van vrouwen dan het landelijk Chileense gemiddelde. Wel werden ze positiever nadat de #MeToo-beweging een wereldwijd fenomeen werd. Maar de onderzoekers tonen aan dat studenten vooral meer sociaal wenselijke antwoorden gingen geven. Hun echte opvattingen over de rol van vrouwen was niet wezenlijk veranderd.

‘Beschermende houding

Een tweede uitkomst van het onderzoek is dat met name mannelijke studenten in de loop van hun studie seksistischer werden, terwijl dat niet geldt voor studenten aan andere faculteiten. Vandaar dat veel media hebben geschreven dat een economiestudie seksistisch maakt. Maar waarom? De auteurs denken dat het toegenomen seksisme bij mannelijke studenten niet zozeer getuigd van een negatieve houding, maar uit de drang vrouwen te beschermen en dat mannen hen door baan en carrière financiële zekerheid moeten bieden. Negatieve houding of niet, het effect is hetzelfde, namelijk dat economiestudenten mannen en vrouwen niet als gelijkwaardig beschouwen. Dit betekent natuurlijk ook dat mannelijke studenten het niet meer dan logisch vinden dat zij veel meer verdienen dan vrouwen.

Nederland is geen Chili

Kleine kanttekening is dat het onderzoek niet één op één naar andere landen te vertalen is. Chili mag redelijk gemiddeld lijken ten aanzien van denkbeelden over man-vrouwverhoudingen, het Zuid-Amerikaanse land wijkt nog altijd sterk af van Nederland. Met de stelling dat kinderen lijden als hun moeders werken is 27% van de Chilenen onder de 25 het eens. In Nederland is dat 6%. (In de OESO-landen trouwens een onthutsende 29%). Met de stelling dat in tijden van baanschaarste mannen voorrang moeten krijgen op de arbeidsmarkt kan 10% van de Chileense jongeren zich vinden. In Nederland is dit 1,5%, terwijl het OESO-gemiddelde 16% is.

Download hier het wetenschappelijke artikel.