Hoe vermeld je een non-binaire medewerker in het jaarverslag?

De accountancy praat volop over diversiteit en inclusie. Deze website wijdde er afgelopen maand zelfs een podcast aan. Elk zichzelf respecterend accountantskantoor schrijft in het jaarverslag over het belang van gelijkheid en veelzijdigheid in de eigen organisatie, of meldt met trots dat het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen weer kleiner is geworden. Maar Flynth maakt diversiteit ook op een andere manier zichtbaar: in het recent verschenen jaarverslag staat dat er naast mannen (1349) en vrouwen (1034) ook non-binaire medewerkers (1) zijn.

Primeur

Daarmee heeft Flynth in de Nederlandse accountancy de primeur. In geen van de recent verschenen jaarverslagen van accountantskantoren (De Jong & Laan, BDO, Baker Tilly, Visser & Visser, Mazars) wordt melding gemaakt van non-binaire medewerkers. Ook in de annual reports van de grootste Nederlandse werkgevers lijken zij niet voor te komen. Dat wekt enige bevreemding, omdat bij elk invulformulier bij de vraag naar gender tegenwoordig de optie ‘zeg ik liever niet’ aangevinkt kan worden. Maar als het om eigen medewerkers gaat denken organisaties nog binair (man of vrouw), zo lijkt het.

ESRS

Non-binair wil zeggen dat iemand zich niet als man of vrouw identificeert. Sommigen hebben het gevoel dat ze beide geslachtskenmerken hebben, anderen wijzen noties rond vrouw- of mannelijkheid volledig af. In de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) staat in de S1 (de rapportage eisen over het eigen personeel), artikel 6, dat er over de samenstelling van het personeelsbestand dient te worden gerapporteerd. Daarbij schrijft de standaard voor dat er onderscheid dient te worden gemaakt naar ‘man’, ‘vrouw’, ‘overig’ en ‘niet gerapporteerd’. Een woordvoerder van Flynth laat weten dat het kantoor heeft gekozen voor ‘non-binair’ in plaats van ‘overig’. Dat klinkt vriendelijker.

10 genderidentiteiten

Flynth heeft het beleid dat medewerkers voor 10 genderidentiteiten kunnen kiezen. Naast cisgender (zoals je geboren bent) zijn dat onder meer transgender (het andere geslacht dan waarmee je geboren bent), non-binair en genderfluïde. Flynth laat weten dat er op dit moment alleen een medewerker is die zich als non-binair identificeert. ‘Wanneer er meerdere identificaties zullen zijn, zullen wij overwegen deze te splitsen of conform de verslaggevingsregels onder de categorie overig te categoriseren. Hierop hebben wij nog geen formele keuze gemaakt’, aldus de woordvoerder.

Herijken

Flynth laat weten haar diversiteitsbeleid te herijken. Er wordt onder meer nagedacht over transitieverlof en het zo inclusief mogelijk werven en behandelen van personeel. Vanaf boekjaar 2025 zal het kantoor rapporteren onder de CSRD-richtlijn en dus de ESRS-en toepassen. In dat jaarverslag zal het beleid rondom diversiteit en inclusie verder worden toegelicht.