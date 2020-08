‘Belastinguitstel dit jaar gehandhaafd’

Het derde noodpakket zal soberder zijn. Maar het belastinguitstel waar bedrijven al sinds maart gebruik van kunnen maken blijft volgens Haagse bronnen in stand. De terugbetalingsregeling zou gunstig zijn.

NOW-regeling pijnpunt

Daarover hebben minister Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) donderdagmiddag gesproken met werkgevers en vakbonden. Grootste discussiepunt lijkt het plan te snijden in de NOW-regeling. Nu kan een bedrijf die loonsteun krijgen vanaf 20 procent omzetverlies, maar het kabinet wil die grens verhogen naar 30 procent. Koolmees en Wiebes willen ook steeds minder loon compenseren. Nu kan een bedrijf nog 90 procent van de loonsom vergoed krijgen, dat wordt in het plan in stappen afgebouwd naar 80, 70 en uiteindelijk 60 procent.

Gunstige terugbetaling

Ondernemers krijgen ook de rest van dit jaar uitstel voor het betalen van hun belasting. Volgens ingewijden is er ook al nagedacht over terugbetaling. Bedrijven zouden het terugbetalen mogen uitsmeren over 2021 en 2022, waarbij in elk geval komend jaar bijna geen rente in rekening zou worden gebracht.

