Vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd tot eind oktober

De vaststellingsperiode voor de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw en de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers is verlengd. Vaststellen kan nu tot en met 31 oktober 2020, meldt de RVO.

De periode is verlengd omdat de bewijsstukken voor de vaststelling van de tegemoetkoming nog niet bekend zijn voor tegemoetkomingen van € 25.000 of meer. Daarom is de vaststellingsperiode voor alle tegemoetkomingen verlengd. “U leest binnenkort op onze website wanneer u uw vaststelling kunt aanvragen. Wij geven u daarna graag voldoende tijd om uw bewijsstukken in te sturen”, aldus de RVO. Wie een vaststelling aanvraagt voor een tegemoetkoming van minder dan € 25.000, kon dat al wel doen.

Fritesaardappelen: deze week

Fritesaardappeltelers kunnen deze week een vaststelling aanvragen voor meer dan € 25.000 en minder dan € 125.000. Ook daarvoor geldt dat nog niet bekend is welke bewijsstukken worden gevraagd; die informatie volgt volgens de RVO zo snel mogelijk.

Voor hogere bedragen vraagt de RVO nog even geduld. “Als u al vaststelling heeft aangevraagd, moet u misschien extra bewijsstukken opsturen. U ontvangt daarover een e-mail van ons.”

Bron: RVO.nl