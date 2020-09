Gebruik loonkostensubsidie gehalveerd, maar nog steeds een zesvoud van financiële crisis

ABN AMRO-economen hebben na het sluiten van de tweede ronde van de NOW-regeling de cijfers over het gebruik van de loonkostensubsidie nader geanalyseerd en vergeleken met de vorige financiële crisis.

Binnen het steunpakket van de overheid ging het meeste geld (8 miljard) naar de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-1). Onder iets strengere voorwaarden ging in juli het vervolg, NOW-2, van kracht. De NOW2-regeling liep tot eind september. Daarbij werden beduidend minder aanvragen gedaan; 65.000 versus de 122.000 voor NOW-1. Van de 12 miljard die in eerste instantie voor het NOW-2 pakket was uitgetrokken is ongeveer 1,3 miljard gebruikt.

Vergelijking

Desalniettemin hebben deze bedrijven ongeveer 791.000 mensen in dienst en het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Ter vergelijking, tijdens de financiële crisis maakten ongeveer 926 bedrijven gebruik van de destijds ingevoerde werktijdverkorting (de voorganger van de NOW-regeling) in de jaren 2008 en 2009. Daarnaast maakten 7836 bedrijven met in totaal 77.000 werknemers gebruik van de deeltijd-WW tussen 2009 en 2011. Dat betekent dus dat de NOW-2-regeling, in vergelijking met soortgelijke maatregelen tijdens de financiële crisis, een veel grotere omvang heeft.

Omzetverlies

Om aanspraak te maken op de NOW-2 regeling, moeten bedrijven minimaal 20 procent omzetverlies lijden. Dat betekent dus dat de 65.000 bedrijven die aanspraak hebben gemaakt op de regeling zich in de maanden juli en augustus niet hebben kunnen herstellen tot minder dan 20% omzetverlies. In deze categorie zitten bedrijven die het langdurig zwaar te verduren hebben en die waarschijnlijk niet allemaal binnen nu en een jaar terugveren naar het oude niveau. Daarnaast dekt de NOW-2-regeling een deel van de loonkosten, maar lopen andere kosten gewoon door. (De TOGS-regeling compenseerde een (gedeelte) van de huisvestingskosten, maar variabele kosten lopen gewoon door.)

Baanonzekerheid groot

De baanonzekerheid van de 791.000 werknemers werkzaam bij deze bedrijven is daarom ook groot. Ter vergelijking, in juli rapporteerde het CBS dat de werkloze beroepsbevolking bestond uit 419.000 personen (4,5% van de totale beroepsbevolking). Mocht 50% van de mensen die momenteel bij een bedrijf werkt dat NOW-2-subsidie ontvangt werkloos worden, dan zal dat leiden tot een verdubbeling van de werkloosheid.

Bron: ABN AMRO