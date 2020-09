‘De kracht van Visma.net Accountancy is de flexibiliteit’

De wereld verandert, de techniek verandert. Alles gaat sneller. Ook klanten veranderen. Ze worden wijzer en kunnen meer zelf, willen meteen een antwoord. En dat 24/7. Hoe kunnen accountants hierop inspelen? ‘Door hun klantwaarde te optimaliseren,’ zegt Richard Scheper, Managing Director bij Visma. ‘Met ons nieuwe platform Visma.net Accountancy kunnen accountantskantoren hun toegevoegde waarde tonen voor de ondernemer. En daarnaast zich als organisatie onderscheiden van de concurrent.’

Scheper is stellig: als accountant kun je je niet meer onderscheiden met een financieel pakket. ‘Het is een redelijke eenheidsworst geworden. Hierdoor kun je jouw klanten niet de maximale ondersteuning bieden die ze wensen. Met Visma.net Accountancy kan dat wel. De kracht van dit cloudplatform is de flexibiliteit. Accountantskantoren kunnen vanuit het platform volledig door henzelf gedefinieerde deelservices aanbieden aan hun klanten. Deze kunnen op elk moment worden aan- en uitgezet, afhankelijk van de behoefte van de klant. Bij de een is dat het debiteurenbeheer of de goedkeuringsflow voor facturen. Bij de ander hebben controllers behoefte aan een door de accountant opgestelde commerciële rapportage voor het management.’

Maatwerk bieden

Visma.net Accountancy is specifiek ontwikkeld voor middelgrote tot grote accountantskantoren die op basis van standaardsoftware toch ‘maatwerk’ willen bieden. ‘Het is voor accountantskantoren van belang om die eenheidsworst te kunnen diversifiëren naar een eigen product, gebundeld met tools en eigen kennis. Laat de basis automatisch verwerken via workflows, richt je op de uitval en de uitzonderingen en maak gebruik van de aanwezige data. De automatische verwerking van de datastromen biedt de ultieme mogelijkheid om naar de processen van klanten te kijken.’

Scheper stipt aan dat het belangrijk is dat de ondernemer wordt betrokken bij de processen die voor hem worden aangezet. ’Neem bijvoorbeeld het facturatieproces. Dit proces is zo ingericht dat de digitale gegevensstromen, dus de scans, de facturen, de afschriften, binnenkomen bij de accountant. Elke dag worden deze vervolgens automatisch in de administratie verwerkt. Met de approval-service in Visma.net Accountancy worden de facturen die digitaal bij de accountant binnenkomen in de workflow van de onderneming geplaatst. Met herkenningstags in de facturen kan vervolgens geregeld worden wie, via een app of een webapplicatie, een notificatie krijgen. Dit kan de eigenaar zijn, de controller, afdelingsmanagers, projectleiders. Zij kunnen op elk moment de factuur goed- of afkeuren, er notities bij maken of vermelden dat het op een andere kostenplaats geboekt moet worden. Door de klant in het proces te betrekken voorkom je dat de administratie voor hem een blackbox wordt.’

Denken in services

De software in het platform zorgt ervoor dat de samenwerking tussen accountant en klant een stuk eenvoudiger wordt. Het ‘denken in services’ en uitgaan van de behoeften van de klant biedt mogelijkheden voor nieuwe diensten en businessmodellen. ‘Zo ontstaan er kansen om de klantwaarde optimaliseren,’ zegt Scheper. ‘Veel accountants zijn erin geslaagd hun prijsmodel om te vormen van uurtje-factuurtje naar vaste prijzen, abonnementen of afrekenen op aantallen. Een tweede stap is om van administratieve dienstverlener meer adviseur van de business te worden. Visma.net Accountancy kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.’

Zo beschikt het platform over oneindige hoeveelheid sets van financiële en niet-financiële gegevens. Met deze gegevens kunnen specifieke diensten worden aangeboden als rapportages en dashboards die een scherp inzicht geven in prognose, realisatie en andere kpi’s. Maar ook uitgebreide data-analyse en branchespecifieke benchmarking zijn mogelijk door de ingebouwde vormen van business intelligence. Dit maakt specialisatie in een bepaalde branche mogelijk. ‘Om de businesspartner van je klanten te worden, moet je echt met de ondernemer om de tafel om te kijken waar de organisatie baat bij heeft, waar het stroef loopt, waar er kansen liggen om zaken te verbeteren. Kantoren kennen hun klanten als geen ander en zijn vaak, soms zelfs onbewust, goed thuis in bepaalde specifieke branches. De waarde van deze kennis wordt nog niet altijd optimaal benut. Met de combinatie van deze kennis en de flexibiliteit van Visma.net Accountancy kan het kantoor zich echt onderscheiden qua dienstverlening. Hierdoor kunnen accountants sturingsinformatie op maat aan hun klanten bieden.’

Veel kantoren staan open voor deze andere benadering, maar vinden het vaak nog een uitdaging om het echt vorm te geven. Scheper: ‘Het gaat natuurlijk niet alleen om software, maar om een andere manier van denken en werken. De software is een middel om dit te realiseren. Wij helpen kantoren graag op een praktische manier bij deze transitie.’

Verdienmodel met gedifferentieerde prijzen

Met Visma.net Accountancy kan de dienstverlening aan klanten op verschillende niveaus plaatsvinden. Dat biedt mogelijkheden voor een verdienmodel met gedifferentieerde prijzen. Klanten zijn volgens Scheper bereid meer te betalen als zij de toegevoegde waarde van een service zien. ‘Stel dat een accountantskantoor nu een vaste prijs berekent voor de jaarrekening van een detaillist. De ondernemer die deze jaarrekening al in januari wil ontvangen, omdat hij het nodig heeft voor de bank of zijn aandeelhouders, kent daar meer waarde aan toe dan degene die de stukken in juni wil ontvangen. Daar kun je een hogere prijs voor vragen dan de detaillist die wil wachten tot juni.’ Wat Scheper regelmatig hoort vanuit de markt is dat veel kantoren bij dit soort veranderingen bang zijn om de relatie met hun klant op het spel te zetten. ‘Maar als de relatie goed is, het werk altijd naar behoren is gedaan en je laat zien, ook bij nieuwe klanten, dat je kennis hebt, dan geloof ik erin dat je het ook kunt verkopen. Het is immers van waarde voor die klant.’

‘Wij geloven in keuzevrijheid’

De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux, Oost- en Midden-Europa en Latijns-Amerika. Met meer dan 11.000 medewerkers, 1 miljoen klantcontracten en een netto-omzet van 1.526 miljoen euro in 2019 is Visma een van Europa’s toonaangevende softwarebedrijven. In Nederland heeft de softwareleverancier recent diverse partijen overgenomen die zich richten op de accountancysector. Managing Director Richard Scheper: ‘Visma is goed in de financiële processen en kiest bij overnames voor bedrijven die ook de beste in hun soort zijn. Wij geloven in keuzevrijheid voor de klant. Wij vinden het belangrijk om de eigenheid van de overgenomen bedrijven te behouden en het ondernemerschap in die bedrijven te houden. Binnen de familie kijken we vervolgens waar voordeel te behalen is. Dit kan een geografisch voordeel zijn, een integratie van producten, het aanbieden van ontwikkelcapaciteit of ondersteuning op tools of marketing.’