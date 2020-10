Accountant wordt eigen programmeur met ‘low code’

Volgens Reindert Doorn van DOCCO is low-code software bezig met een opmars bij accountantskantoren. Met low-code software kunnen accountants zelf applicaties en procesautomatisering ontwerpen zonder al te veel technische kennis.

Trend van 2020

Met low-code kunnen applicaties en procesautomatisering ontworpen worden aan de hand van een eenvoudige grafische interface (schermen). Er is vaak zeer beperkte technische kennis nodig. Dit is handig voor toepassingen waarbij de accountant een automatiseringsstap wil toevoegen die in het bestaande applicatielandschap niet bestaat. ‘In het modelplan ICT 2020 dat adviesbureau DOCCO aan haar relaties verstrekt, prijkte low-code systemen in het rijtje met externe ontwikkelingen voor dit jaar’, aldus Doorn. Hij ziet dat de eerste accountantskantoren actief aan de slag zijn met ‘low-coding’ en dat het aanbod van tools toeneemt.

Vier toepassingsgebieden

Doorn: ‘De techniek wordt voor de gebruiker steeds makkelijker gemaakt. De tools zorgen ervoor dat de technisch complexere aspecten, zoals de connectiviteit of de beveiliging, op voorhand geregeld zijn. Bij low-code tools is desondanks enig inzicht in technische aspecten wel van waarde. IT-medewerkers van het kantoor met begripskennis van API’s, variabelen, expressies en UX-design zullen uitermate snel hun weg vinden. Voor anderen is het volgen van een training geen overbodige luxe. De leercurve verschilt echter per tool.’ Hij onderscheidt vier toepassingsgebieden waar low-code tools van waarde zijn:

Voor het synchroniseren van gegevens tussen applicaties. Bijvoorbeeld stamgegevens, of in het voorbeeld het aantal verloningen.

Voor het maken van interfaces (schermen) en applicaties. Bijvoorbeeld voor het invoeren van gegevens, zoals het aanvragen van een offerte of een overzichtsscherm met alle goed te keuren loonmutaties.

Voor het uitvoeren van handelingen (automations) en acties. Zoals het creëren van een document, aansturen van de ondertekensoftware en het verplaatsen van een bestand.

Voor het ETL-proces: het ophalen van data, het transformeren en klaarzetten voor data-analyse. Bijvoorbeeld voor het creëren van inzicht in de geautomatiseerde verwerkingen.

Belang van API’s

De eerste toepassingen van low-code tools bij administratie- en accountantskantoren zijn doorgaans met online (webbased) software. Dat is volgens Doorn niet verrassend: moderne softwareleveranciers kiezen er vaak voor om hun applicatie open te stellen voor gegevensuitwisseling en de documentatie ervan openbaar te maken. Zo’n verzameling ‘afspraken’ en ‘definities’ voor gegevensuitwisseling wordt ook wel API genoemd (Application Programming Interface). Dit stelt kantoren in staat om waardevolle toepassingen en geautomatiseerde verwerkingen te ontwikkelen op basis van deze online applicaties. Dit geeft een voorsprong bij het innoveren van klant- en kantoorprocessen. Doorn: ‘Connectiviteit is een steeds belangrijker criterium bij het selecteren van software en kantoren willen graag de touwtjes in handen hebben’. Hij benadrukt het belang van een open API: die is openbaar en goed gedocumenteerd. Hier zijn standaarden voor zoals Open API 3.0 (ook wel Swagger specification genoemd). Met deze informatie in handen is het veel eenvoudiger om met low-code tools aan de slag te gaan.

Tools

Bekende (buitenlandse) tools zijn al jaren Zapier, IFTTT en Mendix. Rondom AFAS manifesteerde STKKR zich enige tijd terug. Ook komt DOCCO BettyBlocks en CombiDesk regelmatig tegen bij accountantskantoren. Als belangrijke ‘runner-up’ noemt DOCCO het bedrijf LemonForce, die zich met haar portfolio specifiek richt op de branche. Daarnaast zijn er grote verwachtingen rondom het aanbod van Microsoft, genaamd Power Automate en Power Apps. De inzetmogelijkheden variëren echter per toepassing.

