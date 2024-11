Caseware komt met AI-assistent

Caseware levert wereldwijd audit-, financiële rapportage- en data-analyseoplossingen in de cloud en breidt het platform in Nederland nu uit met AiDA. Doelstelling is om de efficiëntie te verbeteren, naleving te garanderen en nauwkeurige antwoorden te geven op beroepsspecifieke vragen. “Hierdoor kunnen accountants en financiële professionals efficiënter werken, effectiever samenwerken en diepere inzichten krijgen.”

Ook in het Nederlands

Volgens Joost Ekkelboom, directeur en head of growth Europa bij Caseware, levert de AI-assistent “ongeëvenaarde efficiëntie en precisie”. “Deze ultramoderne digitale assistent vereenvoudigt complexe taken, vermindert fouten en verbetert de algehele productiviteit.” Voordelen van AiDA zijn naast betere workflow-efficiëntie zekerheid over beveiliging en compliance (alle interacties blijven privé), hulp bij routinetaken en focus op kwaliteitsoutput.

De assistent is in het Engels beschikbaar voor Caseware-klanten over de hele wereld en kan ook vragen beantwoorden in het Nederlands. AiDA is geïnspireerd op de 19e-eeuwse Britse wiskundige Ada Lovelace.