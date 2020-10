Curator geeft Spyker de allerlaatste laatste waarschuwing. Nu echt.

De curator dreigt binnen een week het faillissement van sportwagenbouwer Spyker NV aan te vragen. Het is dochteronderneming Spyker Events die de autobouwer in zijn val meesleurt.

Marketingpoot

Marketingbedrijf Spyker Events ging eind 2014 op de fles, in de nasleep van het faillissement van Spyker NV. Topman Victor Muller wist destijds het bankroet van het moederbedrijf Spyker NV terug te draaien dankzij een akkoord met zijn schuldeisers. Maar de voormalige marketingdochter van de autoproducent bleef failliet. Schuldeisers van Spyker Events hadden in totaal zo’n 2 miljoen euro tegoed. In 2016 hield de curator het moederbedrijf verantwoordelijk voor een deel van de schade, en dreigde naar de rechter te stappen om betaling af te dwingen.

Toezeggingen

Na een rommelige periode, met toezeggingen van Muller die telkens niet werden nagekomen, leer er zomer 2019 een definitieve deal met Spyker te zijn bereikt. De autoproducent zou een deel van het boedeltekort van het voormalige dochterbedrijf betalen. Maar dat is vijftien maanden later nog steeds niet gebeurd. Eind juni schreef de curator dat hij Spyker ‘voor de laatste keer een termijn heeft gesteld voor de betaling van de openstaande schuld.’ Ook in de drie maanden daarna verleende de curator nog ‘meerdere keren uitstel’. Er was gedoe over een administratie die al dan niet zoek zou zijn. Spyker maakte eind augustus bekend dat het een flinke kapitaalinjectie van rijke Russen had ontvangen. Hiermee zou het mogelijk zijn om weer sportwagens te gaan bouwen en kon ook de vordering uit een andere failliete boedel worden betaald.

Laatste kans

Maar ook in september bleef de curator wachten op zijn geld. In het meest recente curatorenverslag van Spyker Events, dat twaalf dagen geleden verscheen, schrijft de curator dan ook dat de maat wat hem betreft vol is. Hij kondigt aan een faillissement van Spyker NV aan te zullen vragen. Navraag van RTL Z bij Van Andel leert dat er toch nog één keer uitstel is verleend. Dit gebeurde na de toezegging van Victor Muller dat binnen één week alles alsnog wordt geregeld. Voor de curator is het de laatste keer dat hij uitstel heeft verleend. Victor Muller verklaart tegen RTL Z geen problemen te zien.

Bron: RTLZ