Duurzaamheidsverslag EZK en LNV zonder accountantsverklaring

De ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) publiceren vandaag hun eerste gezamenlijke duurzaamheidsverslag. Ze hebben er geen accountant naar laten kijken.

Goede voorbeeld

‘Ministeries hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Als wij mensen buiten het ministerie vragen om meer duurzame keuzes te maken, laten we dan ook naar binnen kijken, naar onze eigen activiteiten en bedoelingen. Het is al een aantal jaar ons streven om onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken, van inkoop tot uitrol. Daar komt nu bij dat we daar ook echt transparant in willen zijn en de keuzes die we voor onszelf hebben gemaakt voor iedereen inzichtelijk willen maken. Daartoe hebben we door middel van de CO2-prestatieladder, dit gezamenlijke duurzaamheidsverslag, het eerste in zijn soort, geschreven. Met de ladder valt te ontdekken hoe het zit met onze eigen CO2 uitstoot.’

Ambitieuze doelen

Zo begint het eerste duurzaamheidsverslag van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. De ministeries zitten in hetzelfde gebouw en hebben een gezamenlijke bedrijfsvoering. Daarom geven zij een gezamenlijk duurzaamheidsverslag uit. 2019 was voornamelijk het jaar om de inhoudelijke focus te bepalen en de samenwerking hierop in te richten. Om vast te stellen hoe beide ministeries ervoor staan, is gestart met de CO₂-Prestatieladder, een instrument van SKAO dat inzicht geeft in de uitstoot van de eigen bedrijfsvoering. Met de uitkomsten hiervan kunnen stappen worden gezet die de uitstoot omlaag brengen. Uit het verslag blijkt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) met zijn tweeën verantwoordelijk voor bijna 80% van de totale uitstoot van EZK en LNV. Beide diensten zijn dan ook ambitieus om te verduurzamen. De NVWA wil bijvoorbeeld al in 2026 een zero-emissie wagenpark hebben, twee jaar eerder dan het Rijksbrede doel. En de RVO haalde in 2019 al de doelstelling van eind 2020: ‘maximaal 35% restafval’.

‘CO2-ladder laten auditen’

Bij een duurzaamheidsverslag is een accountantsverklaring niet verplicht. De handtekening van een accountant geeft een dergelijk verslag echter wel meer gewicht. Waarom hebben beide ministeries afgezien van een accountantsverklaring? Een woordvoerder zegt: ‘We doen het dit jaar voor het eerst. We hebben hiermee een basis willen leggen. De CO2-prestatieladder zullen we volgend jaar door een externe partij laten auditen. Of dit door een accountant zal gebeuren of een andere auditor weten we nog niet. We zien dit duurzaamheidsverslag niet als een soort jaarrekening waarbij je de cijfers tot achter de komma moet kunnen verantwoorden. Dit duurzaamheidsverslag wil vooral onze ambitie tonen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en behaalde doelen.’

Download hier het duurzaamheidsverslag 2019.