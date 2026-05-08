Brussel consulteert vereenvoudigde set ESRS-standaarden

De Europese Commissie heeft de consultatie geopend van ESRS set 2, de vereenvoudigde set standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Ook een nieuwe VSME-standaard ligt ter consultatie voor.

De herziene Europese ESRS-standaarden vormen een belangrijke stap in de vereenvoudiging van duurzaamheidsrapportages in de EU, aldus de Europese Commissie. Na de versoepeling in de Omnibus-maatregelen is de groep ondernemingen die verplicht over duurzaamheid moeten rapporteren een stuk kleiner geworden. Voor deze groep gaan bovendien nu versimpelde en gestroomlijnde standaarden gelden: een lastenverlichting met behoud van de doelstellingen van het beleid, zo stelt de commissie.

Adviesorgaan Efrag kwam in december met de versimpelde set standaarden die nu deels zijn aangepast door de Europese Commissie. Op de tweede versie kan nu worden gereageerd.

Uitvraagmaximum

Verder wordt ook de vrijwillige duurzaamheidsstandaard VSME geconsulteerd. Dat wordt een zogeheten value chain cap voor CSRD: de maximale hoeveelheid informatie die CSRD-plichtige ondernemingen kunnen uitvragen bij partners in hun waardeketen, als ze die nodig hebben voor de eigen CSRD-rapportage.

Na consultatie gaan de Raad van Europa en het Europese Parlement zich nog over de standaarden buigen. De inwerkingtreding geldt op zijn vroegst voor verslagjaar 2026.