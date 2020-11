CROP accountants & adviseurs voegt interim services aan dienstverlening toe

Op 2 november 2020 is CROP interim services gestart, meldt het accountantskantoor. Guido van Aarle en Annemiek Kale gaan samen met CROP accountants & adviseurs een extra service toevoegen aan het palet voor ondernemers. Als ondernemers behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van in house fiscale of financiële functies kan een interim specialist uitkomst bieden.

CROP-bestuurder Robin Koelewijn: “We zijn blij dat Guido en Annemiek met ons interim diensten willen uitbouwen. De combinatie van persoonlijke aandacht en expertise is onmisbaar om waarde te creëren voor onze klanten, samen vooruit te blijven kijken en dienstverlening op topniveau te kunnen waarborgen.”

Annemiek Kale

“Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam als fiscalist, eerst bij een Big4 kantoor en later bij diverse multinationals. Ik vond het tijd mijn bakens te verzetten en mij te richten op wat ik het liefste doe: de juiste match vinden voor bedrijven die op zoek zijn naar in house fiscale of financiële ondersteuning. Door mijn ruime ervaring als Head of Tax weet ik als geen ander wat er nodig is om een project tot een succesvol einde te brengen en hoe om te gaan met alles wat er onderweg kan gebeuren.”

Guido van Aarle

“Ik wil met mijn kennis van de markt CROP interim services persoonlijk maken. Daarom ben ik vol overtuiging in deze nieuwe servicelijn van CROP gestapt. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn reeds opgebouwde ervaring en kennis van de markt kan inzetten om nog jaren het vertrouwde gezicht te zijn voor kandidaten en bedrijven. De persoonlijke match maken, het enthousiasme van de klant opmerken en de daadwerkelijke resultaten die interim kandidaten hebben behaald bij klanten zijn mijn ‘drivers’.”

Meer informatie over de werkwijze van CROP interim services vind je op de website: crop.nl/interim-services/