Gebruiker controleerde zelf pinnen met zakelijke pas: schade 17.000 euro

Een 28-jarige medewerkster van een zorginstelling is veroordeeld tot een werkstraf omdat ze voor duizenden euro’s privé-aankopen had gedaan op kosten van haar werkgever. Ze was zelf verantwoordelijk voor de controle op het gebruik van een gezamenlijke bankpas.

De Rotterdamse werkte als begeleider van bewoners van een zorginstelling. Ze had een bankpas om voor de bewoners en de gemeenschappelijke woning uitgaven te kunnen doen. Om misbruik te voorkomen, waren er twee begeleiders aangewezen die elkaar controleerden op het gebruik van de gezamenlijke pas en de vrouw was er één van. Zij had tegen haar mede-controlerende collega gezegd dat controle niet nodig was.

Babybon van € 300

Die opmerking was niet zonder reden: bij één van de bewoners werd het budget werd overschreden. Dat was aanleiding voor een grote controle en daarbij kwamen opvallende uitgaven aan het licht, zoals de aankoop van een cadeaubon van € 300 bij een babywinkel. De medewerkster hield vol dat er geen misbruik was gemaakt van de bankpas, maar dat weerhield haar werkgever er niet van om haar uitgaven onder de loep te nemen. Toen bleek dat ze al 2,5 jaar uitgaven voor zichzelf had gedaan met de pas van de woongroep. In totaal waren er voor bijna € 17.000 privé-uitgaven gedaan. ‘Het is altijd belangrijk de kas te controleren, wanneer iemand een gezamenlijke bankpas in handen krijgt’, tipt het OM dan ook.

De vrouw is op staande voet ontslagen. De rechter veroordeelde haar bij verstek tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.