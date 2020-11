MTH steunt noodlijdend theater Flint

Het roemruchte theater Flint (vroeger de Flint) in Amersfoort verkeert net als veel andere culturele instellingen in nood. Sinds maart zijn er nauwelijks voorstellingen geweest. MTH Accountants en Adviseurs is één van de partners die het theater niet in de steek laat.

Dragers van Flint

Flint-directeur Harold Warmelink is aangenaam getroffen door de blijvende support voor het gesloten theater, zegt hij in de krant. ‘De ondernemers hoeven dit niet te doen hè. Als wij niet kunnen programmeren, dan zouden zij hun bijdrage daarin op zak kunnen houden. Maar dat doen ze dus niet. Flint heeft 67 zogeheten ‘dragers’ en er is er nog niet eentje afgehaakt vanwege de gedwongen sluiting.’

Geen haar

Een van die dragers is de vestigingen van MTH in Hoevelaken. Commercieel manager Arie Lengkeek vertelt: ‘Onze missie is dat we willen bijdragen aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Cultuur vinden wij heel wezenlijk. Geen haar op ons hoofd die er aan denkt om met de jaarlijkse bijdrage van 750 euro te stoppen. Het is Flint, en trouwens ook de Speeldoos in Baarn, meer dan gegund. Als een van de “dragers” zorgen wij ervoor dat Flint de toegangsprijzen relatief laag kan houden. Van elke euro die wij overmaken, gaat 75 procent naar de programmering van het theater.’

Youp van ’t Hek

Dat theaters zwaar onder corona te lijden hebben, gaat Lengkeek ook persoonlijk aan het hart. ‘Ik ben een liefhebber van theater, heb zelf ook jaren bij een amateur-gezelschap gezeten. Het is jammer dat er dit jaar veel voorstelling zijn afgelast.’ Toch had Lengkeek onlangs een bijzondere theaterervaring. ‘Ik kreeg een uitnodiging om met mijn vrouw een try-out van Youp van ’t Hek bij te wonen. Hij is bezig met een nieuwe oudejaarsconference. Met 30 man zaten we op het podium, een paar meter van Youp van ’t Hek vandaan. Dat was geweldig.’