KPMG-rapport middelpunt van steekspel over capaciteitsprobleem bij privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat qua omvang en middelen nog in de kinderschoenen en kampt met steeds grotere werkachterstanden. Daarmee voldoet Nederland niet aan de in de AVG vastgelegde toezichteisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Dat stelt de AP vrijdag in een stevig statement, met een nieuw rapport van KPMG in de hand. Minister Dekker en KPMG zelf verbinden echter veel minder stevige conclusies aan het onderzoek dan de privacytoezichthouder doet.

Verschillende visies op capaciteitsuitbreiding

De AP moet in de volgende kabinetsperiode flink uitbreiden om burgers te beschermen en bedrijven te helpen in digitaliserend Nederland, stelt de toezichthouder vrijdag. ‘Ontwikkelingen als gezichtsherkenning, internet of things, algoritmes, smartphonetechnologie, volgsoftware, datahandel en sexting vereisen adequaat toezicht. Om haar wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren, moet de AP groeien van 184 fte naar 470 fte en ruim 66 miljoen euro in 2025.’ De toezichthouder onderbouwt die eisen met een onderzoek naar de benodigde capaciteit van de AP, dat KMPG uitvoerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de AP zelf. De verwerking van persoonsgegevens groeit heel snel, constateert de toezichthouder. ‘Maar door gebrek aan capaciteit bij de AP komt dat toezicht nog onvoldoende van de grond. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld discriminatie, uitsluiting en andere schendingen van rechten van burgers.’

KPMG en minister minder stevig

KPMG zelf en minister Dekker lijken dat toch wat anders te zien. KPMG is het met de AP eens dat capaciteitsuitbreiding nodig is, maar komt op een getal van 326 fte’s en een maximaal budget van €45 miljoen. Volgens het accountantskantoor is niet zeker dat de 144 extra fte’s waarmee de AP rekent ook echt nodig zijn. Ook minister Dekker is in een Kamerbrief over het onderwerp terughoudend met het toezeggen van extra budgetten en verwijst naar de onzekerheden in de ramingen van KPMG. ‘De cijfermatige uitkomsten van dit onderzoek zijn teveel een raming en geven een te grote bandbreedte om hieraan structureel financiële consequenties te kunnen verbinden’, schrijft de minister.

Dekker laat weten dat hij voor 2021 het beschikbare budget voor de AP verhoogt tot een bedrag dat gelijk staat aan de gerealiseerde lasten van 2020. Met die toezegging bestendigt de minister de huidige bezetting van de 184 fte in 2021. Daarna is het aan de Tweede Kamer en het volgende kabinet om met het KPMG-onderzoek in de hand te bekijken hoe het verder moet met het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.

Kamerbrief bij eindrapportage van extern onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens