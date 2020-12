Zenvoices lanceert nieuwe AI herkenning voor facturen en bonnen

Samen met een grote groep gebruikers heeft Zenvoices een nieuwe manier ontwikkeld om factuurverwerking betrouwbaar te automatiseren, meldt het bedrijf: ‘Door het toepassen van de meest moderne machine learning technieken die beschikbaar zijn kan factuurwerking zorgeloos worden geautomatiseerd binnen de wensen van de gebruiker. Als cloud oplossing heeft Zenvoices deze nieuwe techniek vanaf deze week voor alle gebruikers beschikbaar gemaakt.’

Nieuwe AI technologie

Artificial intelligence, ook wel machine learning of kunstmatige intelligentie genoemd, is als techniek de afgelopen jaren verder doorontwikkeld. ‘Vanuit Zenvoices is gekeken hoe we met de toepassing van de nieuwste ontwikkelingen gebruikers verder kunnen helpen om tijd en geld te besparen in het boekingsproces. Naast het verbeteren van de herkenningskwaliteit was het doel om gebruikers meer zekerheid en inzicht te geven in de kwaliteit van de herkenning en automatisering op basis hiervan aan te bieden. Reeds in 2019 hebben we hiervoor de voorbereidingen getroffen door het mogelijk te maken op basis van zelf in te stellen regels factuurverwerking naar eigen inzicht te automatiseren.’

Herkenningsscore als meetwaarde van betrouwbaarheid

Om de nieuwe techniek direct bruikbaar te maken in de praktijk wordt aan alle ingelezen documenten een zogenaamde herkenningsscore toegekend, licht Zenvoices toe. De herkenningsscore van een document geeft aan wat de zekerheid is dat de gegevens van het document volledig juist herkend zijn. In de software wordt generiek een scoringspercentage genoemd voor herkenning van het document in het algemeen, maar ook op specifieke velden tijdens het verwerken, zodat duidelijk is waar de software nog bevestiging van de gebruiker nodig heeft om de herkenningsscore en de kwaliteit van de herkenning te verhogen. De herkenningsscore kan worden ingezet om eenvoudiger en betrouwbaarder factuurverwerking te automatiseren van inkomend document tot aan boeking in de juiste administratie.

Zenvoices Lite voor UBL conversie

Met het beschikbaar maken van Zenvoices Lite biedt Zenvoices naar eigen zeggen een voordelige en betrouwbare oplossing voor gebruikers die uitsluitend behoefte hebben aan UBL conversie. Facturen en bonnen kunnen automatisch en realtime omgezet worden in een UBL factuur voor verwerking in het boekhoudpakket. ‘Ook in deze oplossing is de herkenningsscore als meetwaarde beschikbaar en wordt ook daar machine learning ingezet om aanpassingen door de gebruiker te vertalen naar een steeds betrouwbaardere herkenning.’ubl

Focus op intuïtieve automatisering in 2021

Vanuit deze ontwikkeling zet Zenvoices zich ook het komende jaar in om samen met de gebruikers te werken aan het nog verder ontwikkelen van gebruiksvriendelijke automatiseringsmogelijkheden, meldt het bedrijf. ‘Door dit te combineren met een realtime herkenning, partnerships met bekende boekhoudpakketten en een concurrerende prijsstelling biedt Zenvoices het platform waar de moderne boekhouder op kan bouwen.’