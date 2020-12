Sneller schuldenoverzicht Belastingdienst voor bedrijf

Fiscaal dienstverleners kunnen vanaf 16 december sneller een actueel schuldenoverzicht opvragen van een bedrijf dat uitstel van belasting heeft aangevraagd. Dat heeft de Belastingdienst aan de SRA laten weten, meldt de beroepsorganisatie.

Actueel schuldenoverzicht nodig bij jaarrekening en steunaanvragen

SRA had de Belastingdienst gevraagd de schuldenoverzichten voor deze bedrijven eerder beschikbaar te stellen. Ondernemers en hun accountantskantoren hebben een actueel schuldenoverzicht van de Belastingdienst immers nodig voor het opmaken van de jaarrekening 2020 en voor het aanvragen van enkele steunmaatregelen. Het zag ernaar uit dat de Belastingdienst die schuldenoverzichten pas in het voorjaar 2021 wilde sturen, omdat per juli van dat jaar de terugbetaling van het uitstel van belasting begint. Veel te laat, vond SRA. “Ik maakte mij er zorgen om, maar de Belastingdienst heeft het heel goed opgelost, waarvoor dank”, reageert SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst.

Twee nieuwe manieren opvragen schuldenoverzicht

Het was al geruime tijd mogelijk om telefonisch een schuldenoverzicht met openstaande bedragen op te vragen bij de Belastingdienst (binnen 10 dagen per post te ontvangen). Daar komen nu voor fiscaal dienstverleners en intermediairs per 16 december 2020 twee nieuwe manieren bij:

Via de bestellijn van de Belastingdienst: 0800 023 01 07, waarbij onder optie 6 per BSN/RSIN een overzicht kan worden aangevraagd. Het is daarbij niet nodig om het hele keuzemenu af te wachten. Zodra ‘Welkom bij de Belastingdienst’ heeft geklonken, kan voor deze optie worden gekozen. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Wanneer het gaat om schuldenoverzichten voor 5 of meer ondernemingen kan het schuldenoverzicht per e-mail worden aangevraagd via schuldoverzicht_bijzonder_uitstel@belastingdienst.nl. In een bijlage (Excel, spreadsheet) dient het BSN/RSIN en de naam van de ondernemer of onderneming worden vermeld. Er volgt een ontvangstbevestiging. Wanneer de inhoud van het verzoek geen verdere vragen oproept, zullen de overzichten worden verzonden.

Binnen twee dagen opvragen

Een aandachtspunt is dat het bij deze twee nieuwe mogelijkheden niet mogelijk is om te kiezen tussen verzending per post of via een bericht naar de Berichtenbox, laat de Belastingdienst weten. Het schuldenoverzicht zal binnen 10 werkdagen altijd naar het bij de Belastingdienst bekende toezendadres van de ondernemer worden gestuurd. Als de ondernemer het schuldenoverzicht binnen 2 werkdagen in de Berichtenbox wil ontvangen kan gebruik worden gemaakt van het bestellen van het schuldenoverzicht via de BelastingTelefoon of Helpdesk Intermediairs.

Bron: SRA