Ziekteverzuim naar hoogste niveau in 17 jaar

Het ziekteverzuim van werknemers bij bedrijven en overheid was in het derde kwartaal van dit jaar 4,4%. Dat is hoger dan een jaar eerder; tot nu toe staat het verzuim dit jaar op het hoogste niveau in 17 jaar, meldt het CBS.

Van elke duizend te werken dagen werden er van juli tot en met september 44 verzuimd wegens ziekte. In het derde kwartaal van vorig jaar waren dat er nog 40. De toename geldt voor alle bedrijfstakken, behalve in het onderwijs en het openbaar bestuur en de overheid: daar daalden de verzuimcijfers. In het onderwijs ging het verzuim in het derde kwartaal fors omlaag: van 5,1% vorig jaar naar 4,2%. Het openbaar bestuur en overheidsdiensten boekte 0,5 procentpunt daling tot 4,5%.

Tot nu toe was het ziekteverzuim dit jaar in elk kwartaal hoger dan in 2019. Maar het CBS kan die stijging niet koppelen aan de coronacrisis omdat niet bekend is wat de reden van het verzuim is geweest. In het eerste kwartaal was het ziekteverzuim 5,2%, tegen 4,7% in hetzelfde kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal lag het ziekteverzuim op 4,5% (4,3%).

Weinig verzuim accountants

De specialistische zakelijke dienstverlening (waaronder accountancy) scoort traditiegetrouw relatief laag en ziet ook een beperkte stijging van het verzuim. Dat kwam in het derde kwartaal uit op 2,9%, 0,1 procentpunt meer dan een jaar eerder. De financiële dienstverlening zit daar nog onder: 2,6%, een toename van eveneens een tiende procentpunt.

Horeca en landbouw flink omhoog

De zorg gaat aan kop met 5,9% ziekteverzuim (0,7 procentpunt hoger dan een jaar eerder). Werknemers in de verpleeg- en bejaardentehuizen verzuimen het meest: daar gaat 7% van de werkbare uren verloren. De horeca en de landbouw staan altijd onderaan qua verzuimcijfers, maar zien in het derde kwartaal wel de sterkste stijging, tot respectievelijk 4,1% (+1,5 procentpunt) en 3,7% (+1,2 procentpunt). Overige dienstverlening als kappers, wasserijen, sauna’s en zwembaden boekte ook een bovengemiddelde toename.

Over de eerste drie kwartalen bedroeg het ziekteverzuim 4,7%: dat was voor het laatst in 2003 zo hoog.