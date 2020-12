Rutger Koelewijn (mth) start nieuw (internationaal) kantoor

Na tien jaar vertrekt Rutger Koelewijn (56) als vestigingsdirecteur bij mth Putten. Hij begint met twee partners KC Accounting in Amsterdam, gericht op internationale klanten.

Internationale loopbaan

Koelewijn stelt dat hij toe is aan iets nieuws. Met twee internationale fiscalisten neemt hij zijn intrek in het WTC aan de Amsterdamse Zuid-as. Voor hij vestigingsdirecteur was bij mth in Putten werkte Koelewijn in Amsterdam, op Curaçao en in Londen. De Veluwe beschouwde hij tien jaar geleden als een stap terug, maar daar is hij van teruggekomen. Die regio is veel internationaler georiënteerd dan hij in eerste instantie vermoedde. ‘Het lijkt lokaal, maar ik heb klanten die zaken doen over de hele wereld. Het zijn veel actieve ondernemers,’ zegt hij op Stadnijkerk.nl.

Vertrouwenspersoon

Koelewijn gaat de contacten het meeste missen. ‘Ik was de vertrouwenspersoon van de ondernemers in de regio. Je bouwt een zakelijke en ook persoonlijke band op. De accountant is de huisarts voor de ondernemer, als die wat mankeert. Adviseur is de belangrijkste functie van een accountant. Van mensen op de Veluwe wordt gezegd dat ze gesloten zijn, maar als je ze kent, zijn ze juist erg open. Dat vertrouwen heb ik hier erg gewaardeerd.’ Per 1 januari 2021 volgt Henri Pannekoek hem op bij mth in Putten. Hij is bijna 30 jaar verbonden aan de vestiging.