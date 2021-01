Wirecard: Duitse toezichthouder was gewaarschuwd

Volgens de Financial Times heeft Duitse waakhond Bafin de ogen gesloten voor mogelijke fraude bij Wirecard. Commerzbank trok aan de bel. Ondertussen lobbyde kanselier Merkel voor het betaalbedrijf in China.

Commerzbank

Begin 2020 waren er grote twijfels over Wirecard bij Commerzbank, een van de financiers van het betaalbedrijf. Een intern onderzoek pakte zo ongunstig uit dat Commerzbank besloot de financieringsrelatie met Wirecard af te bouwen. Ook werd aan de bel getrokken bij toezichthouder Bafin.

Chinese lobby

Terwijl er van Wirecard al een ongunstige reuk kwam, deed bondskanselier Merkel najaar 2019 een goed woordje voor het Duitse bedrijf in China. Wirecard had goedkeuring nodig van de Chinese toezichthouder om een Chinese betaalgroep over te nemen. Dat kreeg Wirecard nadien. Een naaste medewerker van Merkel verklaarde dinsdag dat hij geen weet had van onregelmatigheden bij Wirecard en er dus geen reden was Merkel te waarschuwen.

ING en ABN

De rol van banken komt vandaag aan bod in de parlementaire commissie die de boekhoudaffaire onderzoekt. Commerzbank had samen met de Nederlandse banken ING en ABN Amro en Landesbank Baden Württemberg een kredietfaciliteit uitstaan bij Wirecard. Of Commerzbank de twijfels deelde met de andere banken is niet duidelijk. Er zijn vooralsnog geen mensen van ING en ABN Amro opgeroepen om te getuigen.

Marsalek

Dinsdag werd bekend dat de ondergedoken topmanager Jan Marsalek rond €35 miljoen achterover heeft gedrukt. Verder wordt deze mysterieuze Oostenrijker verdacht van samenwerking met de geheime dienst. De Süddeutsche Zeitung kon het Europese arrestatiebevel tegen Marsalek inzien. Van 2018 tot 2020 zou hij met enkele vertrouwelingen €505 miljoen verdonkeremaand hebben.

Bron: FD.nl, Telegraaf