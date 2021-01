Eerste uitspraken in zaken die onder nieuwe WHOA vallen

Voor het eerst is uitspraak gedaan in zaken die onder de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vallen. Het gaat om twee zaken waarin afgelopen vrijdag door de rechtbanken in Amsterdam en Den Haag uitspraak is gedaan.

Uitspraken: ECLI:NL:RBDHA:2021:198 & ECLI:NL:RBAMS:2021:84

Invoering WHOA

De WHOA is een aanvulling in de faillissementswet die vanaf 1 januari 2021 geldt en moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn. Daarbij kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers. Schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd kunnen door de rechtbank worden gedwongen om alsnog akkoord te gaan.

Faillissement afwenden

Een onderhands akkoord kan een manier zijn om schulden te herstructureren en zo een faillissement af te wenden. Pas als de rechter oordeelt dat het akkoord aan alle wettelijke eisen voldoet, is het akkoord bindend. In het procesreglement op rechtspraak.nl is onder meer te lezen hoe betrokken partijen een verzoek met betrekking tot de homologatie van een onderhands akkoord kunnen indienen bij de rechtbank.