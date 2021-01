Entrpnr Group neemt branchegenoten Tbena en The Mercenary over

Boekhoudkantoor Entrpnr uit Zeewolde neemt branchegenoten Tbena en The Mercenary over. Tbena gaat als zelfstandige unit verder onder de naam Entrpnr Asian Markets. The Mercenary wordt in de onderneming geïntegreerd, maar blijft zich richten op de entertainmentsector. Met de overname neemt Entrpnr ook de werknemers en klanten van beide kantoren over.

Entrpnr Asian Markets

De grootste van de twee overnames betreft Tbena uit Rotterdam. Dit kantoor werd twaalf jaar geleden opgericht en is gespecialiseerd in de Aziatische markt. Het bedrijf ondersteunt landelijk enkele honderden ondernemingen waarvan de ondernemers een Aziatische achtergrond hebben. Tbena gaat verder als een apart bedrijfsonderdeel onder de naam Entrpnr Asian Markets.

Steven Lagerwij, CEO van Entrpnr: “Wij hadden al veel klanten die zaken doen in China, met name bedrijven met grote webshops. We merken dat deze klanten tegen heel specifieke problemen aanlopen met het doen van zaken aldaar. Met het team van Tbena halen we een berg aan specialistische kennis in huis met daarbij een enorm netwerk in zowel Azië als Nederland. Zo slaan wij met Entrpnr Asian Markets een brede brug naar de Aziatische markt, zowel in Nederland als internationaal.” Ook de thuismarkt biedt volgens Lagerwij enorme kansen. Lagerwij: “Nederland kent een grote groep actieve ondernemers met een Aziatische achtergrond die vaak meerdere ondernemingen hebben. Deze groep ondernemers kunnen wij nu met specifieke kennis ondersteunen in zowel het Nederlands, Engels, Kantonees en Mandarijn.”

Naast de klanten, neemt Entrpnr ook de negen medewerkers van Tbena over. Het kantoor van Tbena is inmiddels samengevoegd met het bestaande kantoor van Entrpnr in Rotterdam. Daarnaast is het team uitgebreid met nieuwe medewerkers op de Entrpnr vestigingen in Amsterdam en Zeewolde.

Tweede overname in Amsterdam

In Amsterdam is in dezelfde periode ook boekhoudkantoor The Mercenary overgenomen. The Mercenary bestaat ruim tien jaar en heeft zich toegelegd op de entertainmentsector. Lagerwij: “Deze sector is zwaar getroffen door de COVID-crisis, dus deze overname is meer risicovol dan die van Tbena. Maar tijdens ons due diligence proces raakten we zwaar onder de indruk van de hoge flexibiliteit van de klanten in de portefeuille. Het is ergens ook niet verbazend dat juist de creatieve-sector in staat is om creatieve oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen. Toen we vervolgens in staat bleken om de voorwaarden in lijn te krijgen met de mogelijke risico’s, hebben we de stap toch gezet. Soms moet je ook een beetje lef tonen.”

Met de overname van The Mercenary zijn een kleine 200 klanten betrokken en neemt Entrpnr drie fulltime medewerkers over.

Beide overgenomen kantoren werken net als Entrpnr al voor een groot deel met het boekhoudpakket Yuki. Dit vergemakkelijkt de integratie. Lagerwij: “Onze officieuze ‘buy-and-build’-strategie richt zich dan ook voornamelijk op kantoren die al ervaring hebben met Yuki of andere Visma-pakketten.” Entrpnr is een van de grootste Yuki-kantoren van Nederland en won begin 2020 onder andere de Yuki-awards voor ‘Fast Growing’. Met deze overnames verstevigt Entrpnr deze positie.

Nieuwe overnameplannen?

Over overnameplannen in de toekomst kan Lagerwij nu nog niets vertellen. “De tijd zal het leren” verklaart Lagerwij. “Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de onderneming te laten groeien. Ondanks de coronacrisis kwam de autonome groei in 2020 al uit op ruim dertig procent. Deze overnames kwamen op ons pad en leveren op een andere manier een mooie toevoeging op ons bestaande klantenbestand en dienstenpakket, maar overnemen is voor ons geen doel op zich. Op de achtergrond worden er altijd wel wat gesprekken gevoerd, maar op dit moment nog niets concreet. We richten ons voornamelijk op autonome groei en zijn ook 2021 weer indrukwekkend begonnen. Zoals het zich nu laat aanzien, behalen we voor de zomer onze volgende mijlpaal en daar ben ik meer dan tevreden mee.”