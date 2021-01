PERSONALIA | Drie nieuwe partners bij Lansigt

Lansigt accountants en belastingadviseurs heeft per 1 januari 2021 drie nieuwe partners benoemd: Mariëtte Zegveld, Marc van den Eijnden en Hans Vogelaar.

Lansigt heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk. Zegveld (1987) werkt sinds 2017 in Ridderkerk en heeft inmiddels 12 jaar ervaring in de samenstelpraktijk. ‘De combinatie van vaktechniek en advisering aan familiebedrijven spreekt haar aan. Zij gaat als (familie)adviseur en sparringpartner de samenstelpraktijk verder uitbouwen.’

Audit

Van den Eijnden (1984) werkte een aantal jaren in de controlepraktijk bij een Big Four-kantoor en is sinds 2018 werkzaam bij Lansigt. ‘Zijn coachende aanpak kenmerkt zijn leiderschapsstijl. Een stijl die bij de huidige ontwikkelingen van het beroep zeer gewenst is. Lansigt Audit bedient naast haar eigen mkb-portefeuille ook andere bedrijven met het audit-only label Audit en Co, daarbij worden ook andere accountantskantoren met of zonder WTA-vergunning bijgestaan.’

Allround

Vogelaar (1963) is volgens Lansigt een allround adviseur. ‘Opgeleid als bedrijfseconoom, jurist, fiscalist en registervaluator is hij gespecialiseerd in het optimaliseren van de fiscale positie van vennootschappen en privépersonen. Daarnaast heeft Hans veel ervaring met reorganisaties, fusies en overnames.’ Vogelaar is nieuw bij Lansigt; hij komt van PKF Wallast.

In totaal telt Lansigt 150 medewerkers.