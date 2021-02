Deloitte bracht financieel gepruts aan het licht bij Zeeuws energieproject, miljoenenstrop dreigt

Deloitte heeft al in 2018 geconstateerd dat de financiële onderbouwing van een ambitieus energieproject in de Grevelingendam vanaf het begin onzeker was. Subsidies werden uitgekeerd terwijl er nog geen enkele zekerheid was over het benodigde privékapitaal. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten van de provincie Zeeland op verzoek van Omroep Zeeland. Wat voorlopig resteert is een bouwput waar 8,2 miljoen subsidie in zit, meldt de regionale omroep.

Testcentrum voor getijdenenergie

Het testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam, Tidal Technology Center (TTC), had Zeeland op de kaart moeten zetten als pionier op het gebied van getijdenenergie en moest een opmaat worden naar grootschalig gebruik van getijdenenergie in de Brouwersdam. Vanuit het programma Zeeland in Stroomversnelling lag er 3,7 miljoen euro aan subsidie klaar voor het ambitieuze project en ook vanuit de RVO (2,5 miljoen) en het Ministerie van Economische Zaken (2 miljoen) werd bijgedragen.

Publiek-privaat project

Het zou om een publiek-privaat project gaan, waarbij uitvoerder BT Projects ook zou bijdragen. Uit de documenten die Omroep Zeeland blijkt nu echter dat dit geld er waarschijnlijk nooit is geweest. Ondanks de onzekerheid over het privékapitaal en een daaraan gekoppelde lening bij een bank werden de overheidssubsidies echter toch uitgekeerd. Met de bouw werd ondertussen al gestart.

Provincie schakelde Deloitte in

Toen BT Projects in 2018 in financiële problemen kwam schakelde de provincie Zeeland Deloitte in om de boeken te controleren en werd via de wet Bibob gekeken of alles wel netjes was verlopen. De bevindingen van Deloitte waren niet mals, meldt de regionale omroep. Zo is er veel onduidelijkheid over het niet onderbouwen van de uren die zijn gemaakt door de partners van BT Projects, vragen over inhuur van personeel tegen 149 euro per uur en zijn er ‘geen externe leningovereenkomsten beschikbaar voor de bankfinanciering van 4,75 miljoen euro’.

Bouwput met 8 miljoen subsidie

Daaruit zou blijken dat BT Projects ook in 2018 nog steeds geen eigen kapitaal had om te investeren in het project. De RVO besloot daarop het geld terug te eisen, waardoor de kans van slagen van het project nog verder slonk. Toen Rijkswaterstaat de vergunning per 1 juli 2020 introk, was de kans om verder te bouwen voor BT Projects verkeken. Wat resteert is een bouwput waar ruim 8 miljoen euro in is verdwenen.

Omroep Zeeland: Wat een baanbrekend project moet worden, is voorlopig een bouwput met 8,2 miljoen euro subsidie