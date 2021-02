Personalia | CROP breidt uit met twee nieuwe partners, één vertrekker

CROP accountants & adviseurs is het nieuwe jaar gestart met de toetreding van twee partners accountancy binnen de maatschap CROP registeraccountants: Gert-Jan Brouwer en Pim van Roemburg. Meeuwis Bouw neemt afscheid als partner accountancy bij CROP.

De twee partners zijn al ruim een jaar betrokken bij CROP. Marcel Caubo, partner accountancy, bestuurder en verantwoordelijk voor de kwaliteit bij CROP: ‘De komende jaren willen we onze auditpraktijk verder uitbouwen, waarbij we de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder willen verhogen en de klant daarbij – in deze roerige tijden – niet uit het oog verliezen. Dit uiteraard binnen de verantwoordelijkheid voor het publiek belang, dat wij als accountantsorganisatie dienen.’

Gert-Jan Brouwer

Gert-Jan Brouwer (r) werkt sinds 1998 in de accountancy. Na jaren voor een van de grote vier te hebben gewerkt, maakte hij in 2019 de overstap naar CROP. Zijn focus ligt vooral op de dienstverlening aan DGA-ondernemingen, familiebedrijven en investeringsmaatschappijen en hun participaties. Gert-Jan: “Het mooie van CROP vind ik de persoonlijke aandacht die we voor elkaar, ons vak en voor onze klanten hebben. Dat komt overal in terug. Als partner en medeverantwoordelijke voor de dienstverlening wil ik onze cliënten de kwaliteit en professionaliteit van een groot kantoor laten ervaren, maar dan met de persoonlijke benadering en flexibiliteit van een kleinere organisatie. Het zijn echt de mensen die CROP maken wat het is.”

Pim van Roemburg

Pim van Roemburg (l) is 20 jaar geleden gestart in de accountancy. Vooral de combinatie van financiële dienstverlening en persoonlijke relaties intrigeerden hem. “Vorig jaar heb ik de overstap naar CROP gemaakt, omdat met name het persoonlijke in de samenwerking met cliënten en collega’s mij enorm aantrok. CROP kenmerkt zich door een mensgerichte cultuur, samenwerking en een heldere visie op kwaliteit. Ik ben er in al die jaren alleen maar meer van overtuigd geraakt dat oprechte interesse in elkaar, de omgeving van de cliënt en samenwerking de kwaliteit van accountancy dienstverlening écht verbetert. Ik zie het als een uitdaging om samen met de collega’s inhoud te geven aan een toekomstbestendige controlepraktijk, waarin wij op een uniforme wijze efficiënt en innovatief aan het werk gaan met onze cliënten.”

CROP

Gert-Jan Brouwer en Pim van Roemburg brengen samen het totaal aantal partners van de maatschap van CROP op dertien. Met hun toetreding tot de maatschap nam Meeuwis Bouw afscheid als partner accountancy bij CROP. Na 31 jaar meegebouwd te hebben aan de groei en ontwikkeling van CROP, gaat hij zich op een andere manier inzetten voor de sector en is hij actief betrokken bij de brancheorganisatie SRA. In de dagelijkse leiding van CROP verandert er niets. André Bootsma, Marcel Caubo en Robin Koelewijn vormen samen het bestuur in nauwe samenwerking met directeur algemene zaken Menna Kruiswijk.