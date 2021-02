Ozb en afvalstoffenheffing dit jaar flink omhoog

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met gemiddeld 5,3%, blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis onder gemeenten. Ook de afvalstoffenheffing gaat flink omhoog, met gemiddeld 7,8%. De onderlinge verschillen per gemeente zijn groot, constateert de belangenvereniging.

Ozb omhoog door zorgkosten

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stijgen de kosten van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg jaarlijks met 7%. Steeds meer gemeenten komen door deze hoge zorgkosten in financiële problemen en zeggen hierdoor geen andere keuze te hebben dan de ozb te verhogen.

‘Voorkom lastenverzwaring’

Vereniging Eigen Huis vindt dat budgettaire problemen in het sociaal domein niet mogen worden afgewenteld op mensen met een eigen huis. Het demissionaire kabinet heeft echter besloten deze discussie over te laten aan een volgend kabinet. ‘Hierdoor is het risico groot dat de ozb volgend jaar verder oploopt, omdat gemeenten na de zomer een sluitende begroting voor 2022 moeten maken’, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. ‘Daarom doen wij een dringend beroep op het kabinet om nu afspraken te maken over aanvullend budget om zo nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen.’

Hogere belasting voor verbranden afval

Oorzaak van de stijging bij de afvalstoffenheffing is de hogere belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van afval. Die belasting steeg vorig jaar van €13 naar €31 per ton afval. De rijksoverheid wil hiermee recycling bevorderen. Door deze lastenverzwaring door te berekenen in het tarief stijgt in veel gemeenten de afvalstoffenheffing dit jaar fors. Gemeenten mogen niet meer dan de gemaakte kosten in rekening brengen.

Bron: VEH