Gelders fusiekantoor betrekt nieuw pand in Arnhem

In december kondigden het Arnhemse Accountants Adviseurs Jongejan en DDJ Accountants & Adviseurs uit Ellecom al aan per 1 januari van dit jaar te gaan fuseren. Inmiddels heeft het Gelderse fusiekantoor ook een nieuw onderkomen gevonden.

Medio 2021 verhuist DDJ/Jongejan naar het monumentale pand ‘Calorama’ aan de Velperweg 157 in Arnhem. Het gefuseerde accountantskantoor huurt daar langjarig circa 750 m² kantoor en 30 parkeerplaatsen. ‘Omdat we graag rekening houden met onze groei als organisatie hebben wij voor meer dan 25 professionals voldoende ruimte. Een groter kantoor, met meer plek voor onze mensen en voor onze klanten’, meldt Jongejan op Facebook.

Zelfde DNA

Accountants Adviseurs Jongejan uit Arnhem (zes medewerkers) zocht vorig jaar zomer contact met het drie keer zo grote DDJ Accountants & Adviseurs uit Ellecom, meldden beide kantoren eind vorig jaar. Frank Jongejan wilde meer slagkracht in de markt en dacht in zijn achterhoofd al aan toekomstige opvolging. In DDJ zag hij een ideale fusiepartner: hetzelfde DNA, sterk gemotiveerde collega’s, zelfde soort klanten, en dezelfde passie voor sport. ‘Dat er een klik was wist ik al,’ vertelt Ronald de Jonge van DDJ Accountants & Adviseurs. ‘Ook wij willen graag meer schaalgrootte. Bovendien is het in deze tijd lastig om goede en talentvolle medewerkers te vinden. Door de fusie krijgen we er meteen zes hele goede mensen bij. Dit is dus een fusie op basis van kracht, niet vanuit financiële noodzaak.’

Bron foto: FB