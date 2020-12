‘Sportgekke’ accountantskantoren fuseren

Samen tikken ze jaarlijks makkelijk de 100.000 kilometer aan in de Strava-app: de medewerkers van Gelderse accountantskantoren Jongejan en DDJ. Vanaf 1 januari vergroten ze de onderlinge competitie. De kantoren gaan dan namelijk fuseren.

Zelfde DNA

Accountants Adviseurs Jongejan uit Arnhem, een kantoor met zes medewerkers, zocht afgelopen zomer contact met het drie keer zo grote DDJ Accountants & Adviseurs uit Ellecom. Frank Jongejan wilde meer slagkracht in de markt en dacht in zijn achterhoofd al aan toekomstige opvolging. In DDJ zag hij een ideale fusiepartner: hetzelfde DNA, zelfde soort klanten, en dezelfde passie voor sport. ‘Dat er een klik was wist ik al,’ vertelt Ronald de Jonge van DDJ Accountants & Adviseurs. ‘Ook wij willen graag meer schaalgrootte. Bovendien is het in deze tijd lastig om goede medewerkers te vinden. Door de fusie krijgen we er meteen zes hele goede mensen bij. Dit is dus een fusie op basis van kracht, niet vanuit financiële noodzaak.’

Maatschappelijk betrokken

Beide kantoren hechten aan maatschappelijke betrokkenheid en zetten zich in voor tal van organisaties en projecten in Arnhem en omgeving, zoals de Eusebiuskerk, Museum Arnhem, Introdans en Voedselbank Arnhem. Ook is zowel Jongejan als DDJ actief binnen het Ondernemers Kontakt Arnhem en het Ondernemersfonds Arnhem. ‘We voelen ons oprecht betrokken bij onze klanten en onze omgeving. Natuurlijk proberen we succesvol te zijn. Maar ondernemen is voor ons meer dan alleen winst maken. De menselijke maat is belangrijk. Evenals het persoonlijk contact’, aldus De Jonge, die samen met Wim Diesveld en Frank Jongejan de directie gaat vormen van de nieuwe onderneming.

Sportief

De Jonge is een fanatieke hardloper (in het verleden een regionale topper) en hetzelfde geldt voor Frank Jongejan. ‘Ik loop zo’n 8 a 9000 kilometer per jaar hard maar een collega gaat makkelijk over de tienduizend per jaar heen,’ vertelt De Jonge. De app Strava, die afgelegde kilometers en routes registreert, is populair, zowel bij DDJ Accountants & Adviseurs als bij het kantoor van Frank Jongejan. De Jonge: ‘We moedigen het sporten aan, want als accountant heb je toch overwegend een zittend beroep.’ Het kantoor gaat naar verwachting ‘DDJ Accountants-De cijfers voorbij’ heten. Er wordt nog gezocht naar een nieuw pand in Arnhem. Het kantoor in de Veluwezoom wordt wel aangehouden voor het ontvangen van klanten.