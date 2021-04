Saskia van der Zande in RvB van EY

Saskia van der Zande is per 1 april 2021 benoemd tot statutair lid van de raad van bestuur van EY in Nederland. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten en de Talent portefeuille.

Van der Zande is sinds 1994 verbonden aan EY en werd in 2007 benoemd tot partner in de fiscale adviespraktijk. Zij studeerde Arbeid en sociale Zekerheidswetenschap aan de Universiteit van Tilburg. Saskia is naast haar werkzaamheden voor EY ook lid van de raad van toezicht van NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Ze volgt Mirjam Sijmons op. Mirjam is per einde van haar driejarige benoemingstermijn volgens plan teruggetreden als lid van de raad van bestuur.