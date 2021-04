Wet wil CV’s fiscaal transparant maken

Per 1 januari 2022 moet de fiscale kwalificatie van commanditaire vennootschappen (CV), fondsen voor gemene rekening (FGR) en buitenlandse rechtsvormen veranderen. Doel is belastingontwijking tegen te gaan. Na een consultatieronde wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer.

CV

Momenteel kan een CV open of besloten zijn. Een besloten CV is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en haar vermogen wordt voor fiscale doeleinden toegerekend aan haar vennoten. De CV is dan fiscaal transparant. Een open CV is wel belastingplichtig voor de Vpb. Haar commanditaire vennoten worden gezien als aandeelhouders, net als bij een BV. Het vermogen van een open CV wordt niet aan de commanditaire vennoten toegerekend, maar bij de open CV zelf belast met Vpb. Of een CV open of besloten is, hangt af van de wijze waarop de toetreding van commanditaire vennoten is overeengekomen.

Het wetsvoorstel houdt in dat een open CV vanaf 1 januari 2022 niet langer belastingplichtig is voor de Vpb. Het einde van de belastingplicht gaat gepaard met eindafrekening in de Vpb over stille reserves, fiscale reserves en goodwill. Het voorstel voorziet in faciliteiten om de belastingheffing door te schuiven of in tien jaar te betalen. Het vermogen van elke CV zal vanaf 1 januari 2022 voor de belastingheffing worden toegerekend aan haar vennoten. Voor natuurlijke personen die commanditaire vennoten zijn, wordt dat vermogen dan wel het inkomen daaruit belast in box 1, 2 of 3, afhankelijk van het vermogen van de CV.

Fonds voor gemene rekening

Een FGR, bedoeld om collectief te beleggen, kan eveneens open of besloten zijn. Een open FGR is Vpb-plichtig, een besloten FGR niet. Bij een besloten FGR wordt het vermogen toegerekend aan de deelgerechtigden van het FGR en bij hen belast. In de praktijk wordt een open FGR nogal eens gebruikt voor het anonimiseren van vermogen. Vanaf 1 januari 2022 zal op basis van het wetsvoorstel een zogenoemd ‘familiefonds’ niet langer als (open) FGR worden erkend. Een FGR kan op basis van het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2022 enkel nog belastingplichtig voor de Vpb zijn als haar bewijzen van deelgerechtigdheid worden verhandeld op een effectenbeurs of als zij regelmatig haar bewijzen van deelgerechtigdheid inkoopt. Als geen sprake is van een Vpb-plichtige FGR, wordt het FGR fiscaal genegeerd en haar vermogen toegerekend aan haar deelgerechtigden.

Buitenlandse rechtsvormen

In grensoverschrijdende situaties kan het voorkomen dat Nederland een buitenlandse rechtsvorm als zelfstandig belastingplichtig beschouwt, terwijl een ander land deze rechtsvorm voor fiscale doeleinden negeert. De omgekeerde situatie is ook denkbaar. Deze zogenoemde kwalificatieverschillen kunnen leiden tot dubbele aftrek van kosten of aftrek van kosten zonder dat het inkomen bij de ontvanger wordt belast. Een buitenlandse rechtsvorm die vergelijkbaar is met een CV zal vanaf 1 januari 2022 altijd fiscaal transparant zijn, omdat een Nederlandse CV vanaf 1 januari 2022 steeds fiscaal transparant is (het vermogen wordt voor de belastingheffing toegerekend aan de vennoten).

Reageren op het wetsvoorstel kan hier (tot 26 april).

Bron: Baker Tilly.