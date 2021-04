Silverfin gaat partnership aan met CreAim

Cloudleverancier Silverfin is recent een partnership aangegaan met CreAim, leverancier van portaaloplossingen en (onder andere) digital signing. De samenwerking van beide partijen krijgt concreet vorm doordat de Digipoort Connector van CreAim bij Silverfin ‘onder de motorkap’ is geplaatst. Hierdoor kunnen accountants publicatiestukken van klanten rechtstreeks vanuit Silverfin doorsturen naar Digipoort ten behoeve van uitvragende partijen.

Het klantenportaal waarmee CreAim de samenwerking tussen ondernemer en accountant faciliteert, is de core business van het 21-jarige bedrijf uit Zaandam. Silverfin is daarentegen een relatieve nieuwkomer op de Nederlandse markt, maar heeft in België een groot marktaandeel veroverd. Beide partijen raakten geanimeerd met elkaar in gesprek tijdens de Accountancy Expo (2019), en zoals dat vaker gebeurt in sales: als je een goed gevoel hebt bij elkaar, praat je ook verder.

Integratie wet- en regelgeving

Martijn Boshuis (directeur CreAim): ‘Silverfin gaf ons duidelijk te kennen dat ze graag de Nederlandse markt wilden benaderen, maar dat ze moeite hadden om het specifieke stuk rond wet- en regelgeving binnen Nederland te integreren binnen hun platform. Vanuit die invalshoek hadden ze twee opties: óf extra expertise inkopen óf gaan samenwerken met een professionele, betrouwbare partner. Het is dus optie twee geworden en daar ben ik blij mee, want hun energie en ambitie binnen de Nederlandse markt spreken mij erg aan.’ Door de integratie van de CreAim Digipoort Connector kan de accountant jaarrekeningen opstellen in Silverfin, waarna deze via het platform van CreAim naar Digipoort worden gestuurd. CreAim zorgt voor de correcte afhandeling hiervan, inclusief de verzending van retourberichten vanuit Digipoort naar de Silverfin-omgeving. ‘We zijn blij om te zien dat Creaim Silverfin ziet als een partner om mee te koppelen. Met deze integratie zorgen we ervoor dat waar het proces eindigt binnen Silverfin, het verder gaat in Creaim en de status terug krijgt in ons platform. Beide partijen zetten zich in om het accountants proces goed te laten verlopen’, aldus Samira El Bouziani, Area manager bij Silverfin.

Connectie en meer draagvlak

Wat was voor CreAim de voornaamste trigger om tot een partnership te komen? Boshuis: ‘Wij zien onszelf niet sec als een partij die klantportalen aanbiedt, maar we trekken dat breder. We beschikken over software, uitgebreide kennis en die connectie met Digipoort. Dat stuk zetten wij graag in bij partijen die daar minder goed in zijn, of dat graag uitbesteden. Voor ons waren er in die zin twee belangrijke triggers voor dit partnership. De ene trigger was de prettige connectie met de mensen van Silverfin. De tweede heeft te maken met het feit dat wij een mooie functionaliteit hebben, die ook echt bij hun platform past. Ik zou graag zien dat Silverfin hierdoor meer marktaandeel verwerft, om zo onderdeel te mogen zijn van hun succes. Wij helpen hen op deze manier om te groeien, zij zorgen ervoor dat onze oplossingen breder gedragen worden in de markt.’

Samenwerking met partners

Boshuis geeft aan dat hij benieuwd is naar de impact van het partnership. ‘Ja, ik ben wel benieuwd naar wat Silverfin gaat brengen in de Nederlandse markt; hun platform voor connected accounting ziet er goed uit. Vraag is wat dit gaat doen met overige partijen in datzelfde segment. Er zijn in de afgelopen periode veel overnames geweest door grote partijen en dat vind ik geen gunstige ontwikkeling; er moet wel voldoende te kiezen blijven voor de klant. Concurrentie is goed, het houdt je scherp. Dat vind ik ook binnen ons portalensegment; stel dat je als enige overblijft, wat doet dat dan met je kwaliteit?! Je moet een klant wel verdienen! Als ik kijk naar Silverfin, dan zie ik daar duidelijk een grote gemene deler. We houden beiden van openheid en samenwerking met partners. Ook zij willen hun klanten graag maximaal ondersteunen, vanuit de gedachte ‘als we het samen kunnen doen, is dat beter dan dat we het zelf oplossen’. Ik vind dat een sterke basis om een mooi stuk accountancydienstverlening op te bouwen.’

Bron: Silverfin