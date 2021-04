Beursfondsen zonder accountant dreigen notering kwijt te raken

Bedrijven die langer dan 24 maanden op het strafbankje van beursbedrijf Euronext zitten, omdat ze geen controlerend accountant kunnen vinden, dreigen hun notering kwijt te raken. Dat blijkt uit een kennisgeving die Euronext deze week heeft verspreid, meldt financieel persbureau ABM Financial News.

Kennisgeving Euronext

Na twee jaar start “het proces om de aandelen te verwijderen”, meldt het beursbedrijf in de kennisgeving. Daarbij zegt Euronext alle relevante omstandigheden in ogenschouw te nemen, waaronder ook de belangen van beleggers en het ordentelijk functioneren van de markt. In de kennisgeving van deze week benadrukte Euronext dat voor bedrijven die al op het strafbankje zitten, de periode van 24 maanden pas begint met de ingang van de nieuwe regelgeving.

Fondsen zonder accountant

Eerder dit jaar waarschuwde beleggersvereniging VEB al dat met het jaarverslagenseizoen op komst nog steeds twaalf bedrijven met een notering aan de Amsterdamse beurs geen accountant hadden gevonden. Op het strafbankje in Amsterdam zitten momenteel nog Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy. Een aantal bedrijven zonder controlerend accountant zitten niet (meer) op het strafbankje omdat ze het boekjaar 2019 met een jaar hebben verlengd. Deze bedrijven, zoals IEX, MKB Nedsense en Value8, komen echter straks alsnog op het strafbankje terecht als ze op een later tijdstip nog steeds geen goedkeurende accountantsverklaring kunnen overleggen.

Probleem speelt al langer

Het probleem dat – met name kleinere – beursfondsen geen controlerend accountant kunnen vinden speelt al langer. Voornamelijk sinds Accon AVM, Grant Thornton en Baker Tilly hun oob-vergunning inleverden. Sindsdien is het aantal oob-kantoren beperkt tot de Big Four, Mazars en BDO. Minister Hoekstra van Financiën heeft eerder aangekondigd dat hij met een aanwijzingsplicht wil komen als oplossing.

ABM/AV