Twaalf beursbedrijven zitten zonder accountant

Met het jaarverslagenseizoen op komst hebben twaalf bedrijven met een notering aan de Amsterdamse beurs nog geen accountant gevonden. Dat meldt beleggersvereniging VEB. Die wil opheldering, want: ‘Geen controle betekent geen jaarrekening en dat betekent extra risico voor beleggers’.



De VEB vreest gebrek aan zicht op de prestaties van de beursfondsen. ‘De blik van een onafhankelijke buitenstaander is beleggers veel waard. Bij ondernemingen is het de accountant die – na zorgvuldige controle – moet aangeven of de gepresenteerde cijfers en feiten een getrouw beeld van de werkelijkheid geven. Het belang van die onafhankelijke controle is ook wettelijk erkend. Zonder accountantscontrole kan een onderneming simpelweg geen jaarrekening publiceren. Dat is voor veel betrokkenen, waaronder beleggers, een onacceptabele en onwenselijke situatie.’

Probleem niet nieuw

Voor de twaalf ondernemingen zonder accountant is het gevaar dat de controle van de cijfers niet tijdig klaar is, levensgroot. Sommige hebben dat probleem al eerder gehad: Value8 is bijvoorbeeld een van de nog zoekende partijen. Eumedion wees al eerder op de problemen die beursgenoteerde bedrijven hebben om een controlerend accountant te vinden.

De andere zijn ladderfabrikant Alumexx, kaartenmaker AND, vastgoedbedrijf Bever, energiebedrijf DGB, stamcelbedrijf Esperite, leverancier van beleggersinformatie IEX Group, investeringsmaatschappijen Lavide en MKB Nedsense, het niet-operationele fonds Morefield, energie-investeerder New Sources Energy, Oranjewoud en dus ook Value8. ‘Een aantal van de ondernemingen heeft in het recente verleden al laten weten moeite te hebben met het vinden van een accountant, mede vanwege capaciteitsproblemen bij de accountantskantoren.’

Ook actie van NBA gevraagd

De VEB wil nu duidelijkheid hebben van deze bedrijven over hun pogingen om een accountant te vinden. ‘De vereniging wil van hen de zekerheid dat alle wettelijke mogelijkheden daarbij benut zijn en uitleg over de achtergronden van het falen in die pogingen. Omdat de accountantscontrole en daarmee de jaarrekening voor beleggers van fundamenteel belang zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen, houdt de VEB voortaan een overzicht bij van ondernemingen zonder accountant.’ De VEB wil ook dat de NBA, de AFM en de beurs zelf in actie komen.