Wijziging grens OOB-status woningcorporaties vanaf boekjaar 2026

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil de verantwoordingsregels voor kleinere woningcorporaties vanaf boekjaar 2026 versoepelen. Uit de internetconsultatie blijkt dat een wijziging van de OOB-grens niet meer met terugwerkende kracht lukt voor het lopende boekjaar 2025.

Dankzij de verbetering van het financieel beheer binnen de hele corporatiesector zijn extra controleverplichtingen bij de controle van de jaarrekening van kleinere woningcorporaties wat de minister betreft niet meer nodig. De OOB-status vervalt voor woningcorporaties met minder dan 20.000 verhuureenheden.

De minister streeft ernaar om de verhoging van de OOB-grens in te laten gaan vanaf boekjaar 2026. Voor boekjaar 2025 blijven de huidige regels van kracht. Uit de internetconsultatie blijkt dat een wijziging van de OOB-grens niet meer met terugwerkende kracht lukt voor het lopende boekjaar 2025. Dat komt onder andere omdat de controles voor 2025 al starten voordat de nieuwe regels definitief zijn. Voor de verhoging van de OOB-grens is een wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) nodig. Deze aanpassing kan niet vóór 1 januari 2026 worden afgerond.

Financieel beheer verbeterd

De OOB-status is in 2020 ingesteld om de kwaliteit van het financieel beheer bij woningcorporaties te verbeteren. Uit een evaluatie blijkt dat dit doel inmiddels is bereikt en ook het toezicht is versterkt. Voor de meeste woningcorporaties is de OOB-status daarom niet langer nodig.

De grens voor deze status gaat omhoog: van 5.000 naar 20.000 gewogen verhuureenheden. Hierdoor daalt het aantal woningcorporaties met een OOB-status van ongeveer 149 naar 25.

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)