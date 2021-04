Opinie | Reputatieschade zonder deemoed en berouw

‘Nederland rekent op zijn accountants’, was de slogan van een nogal megalomane campagne in 2019 waarmee de NBA de reputatie van het accountantsberoep wilde opvijzelen. Volgens de toenmalige NBA-directeur Harm Mannak zou de campagne “robuust genoeg zijn om mogelijke nieuwe incidenten in de toekomst te weerstaan”. Na het geklungel rond de voordracht van de beoogde nieuwe voorzitter Ted Verkade lijkt van die voorspelling weinig meer over. De leiding van de NBA heeft als belangrijkste taak om de eer en goede naam van het accountantsberoep te beschermen maar lijkt vooral het tegendeel te bewerkstelligen.

Tot verbazing van FD-journalist Joris Polman zelf leek de NBA volkomen verrast toen hij kritische vragen stelde over de betrokkenheid van Ted Verkade bij de ophef die ontstond rond de criminele belastingconstructie die een fiscalist van Baker Tilly Berk optuigde, de zogeheten Cyprus-route. Enkele uren nadat Polman kwam met een brief waarin Verkade als bestuursvoorzitter alle verwijten over mogelijke belastingfraude van de hand wees, trok de kandidaat-voorzitter zich terug. Was de Cyprus-kwestie dan helemaal niet aan de orde geweest in de sollicitatieprocedure, vroeg Polman zich vol ongeloof af in een interview met BNR.

Uit een toelichting van de NBA blijkt dat er wel degelijk stil is gestaan bij de affaire die BTB onder meer een AFM-boete van negen ton opleverde, maar was de gewraakte brief onbekend. Ook Verkade begon er niet over. “Blijkbaar stond de brief hem niet meer bij”, aldus de NBA met een kennelijke knipoog naar de geheugenproblemen van de minister-president. Alleen gaat het helemaal niet om een los briefje in een vuistdik dossier. De toon van de brief was symptomatisch voor de agressieve strategie die BTB tot op de dag van vandaag kiest in de Cyprus-zaak, stelde Polman in het FD, en daar moet Verkade toch wel een actieve herinnering aan hebben…

De hele affaire is natuurlijk zuur voor Ted Verkade die al de nodige goodwill bleek te hebben bij zijn presentatie. Maar de reputatieschade die nu (weer) is ontstaan door een slordige selectieprocedure raakt iedere accountant.

Bij de voordracht van Marco van der Vegte als nieuwe voorzitter kwam opeens de betrokkenheid van Deloitte Nederland bij het boekhoudschandaal van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff naar voren. Welke rol voormalig beleidsbepaler en kwaliteitsbewaker Van der Vegte speelde bij deze controlecliënt is nog steeds onduidelijk. Ook de aanstelling van Harm Mannak ontaarde in een drama, toen bleek dat hij een belang had in het bedrijf dat de omstreden Enron-fraudeur Andrew Fastow als boegbeeld gebruikte. Mannak had dát er niet bij verteld toen hij Fastow regelde om een lezing voor de NBA te geven. Bij beide zaken hebben wij vanuit Novaa steeds kritische vragen gesteld, die door de NBA stelselmatig werden doodgezwegen. Het is nu voor de derde keer raak.

Hoeveel affaires zijn er nodig om het tij te keren? Met voortdurende incompetentie beschadigt het NBA-bestuur niet alleen zichzelf maar ook de sector en zelfs de direct betrokkenen door ze in het spotlicht te plaatsen waar ze vervolgens genadeloos onderuit gaan. Uit de toelichting van de NBA blijkt nog niet het begin van deemoed en berouw over de onfortuinlijke reputatieschade die de leiding van de NBA opnieuw heeft veroorzaakt. Er had ook ‘shit happens’ boven kunnen staan. Blijmoedig kondigt de NBA aan dat er alweer nieuwe afspraken in de agenda staan om snel een alternatieve voordracht te kunnen doen. En we gaan over tot de orde van de dag. Ook kritische reacties zoals deze worden door de NBA op het ledenplatform accountant.nl geweigerd.

Dat je stomme dingen doet, is tot daaraan toe. Maar dat je vervolgens niet eens ziet en benoemt dat het stom was, en daaraan ook geen persoonlijke consequenties verbindt, getuigt van grote wereldvreemdheid. In het belang van de sector doen we daarom nu een dringend beroep op het bestuur en de directie van de NBA om aan deze rampspoed een einde te maken en zich terug te trekken. Wanneer zij dat niet willen, zien wij geen andere mogelijkheid dan het indienen van een motie van afkeuring bij de komende ALV van de NBA en de leden van de NBA te vragen om een gedwongen ontslag af te dwingen, of het uitschrijven van een bijzondere ledenvergadering. En wanneer het zelfreinigend vermogen van de NBA ontbreekt, zou ook het Ministerie van Financiën kunnen ingrijpen. De reputatie van het accountantsberoep dient immers een publiek belang dat we helaas niet meer aan het bestuur van de NBA kunnen overlaten.

Marco Moling en Guus Ham, respectievelijk voorzitter en directeur van de Nederlandse organisatie van accountant adviseurs (Novaa).