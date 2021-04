Verkade: geen herinnering, brief is uit context gehaald

Ted Verkade had op het moment dat het FD hem vragen stelde geen herinnering aan de brief die aanleiding was voor zijn terugtrekking als kandidaat-voorzitter van de NBA. Het schrijven bleek bij navraag een reactie op een formele aansprakelijkstelling ‘en dan is het gebruikelijk dat je de aansprakelijkheid gemotiveerd afwijst.’ Het is volgens Verkade dan ook een uit zijn context gehaalde brief. Dat schrijft hij in een persoonlijke terugblik op zijn terugtrekking als kandidaat-voorzitter op NBA-platform accountant.nl

Terugtrekking als kandidaat

Baker Tilly-topman Verkade trok zich afgelopen maandag terug als kandidaat-voorzitter van de beroepsorganisatie. Dat gebeurde kort nadat het FD hem vragen had gesteld over de brief. Daarbij draait het om de omstreden rol van Baker Tilly bij het adviseren van een illegale fiscale constructie via een Cypriotische trust (waarvoor de AFM een boete aan het kantoor gaf). Verkade was eerder interimvoorzitter bij Baker Tilly Nederland. Inmiddels is hij CEO van Baker Tilly International. De selectiecommissie van de NBA stelde eerder deze week in een reactie dat Verkade als interimvoorzitter juist was gevraagd om binnen BTB orde op zaken te stellen en schoon schip te maken, na het gedwongen vertrek van zijn voorganger.

‘Uit context gehaald’

Verkade deed na de vragen van het FD naar eigen zeggen navraag bij Baker Tilly over de kwestie, vertelt hij op accountant.nl. Er werd hem gezegd dat de zaak nog onder de rechter is en Verkade werd gewezen op zijn contractuele geheimhoudingsplicht. ‘Inmiddels weet ik iets meer; de brief volgde op een formele aansprakelijkstelling en dan is het gebruikelijk dat je de aansprakelijkheid gemotiveerd afwijst. Ik heb de ontwikkelingen in deze zaak niet meer gevolgd, maar ben zelf even gaan googelen en vond een latere uitspraak van de rechtbank waaruit blijkt dat het heel genuanceerd lag. Wat ik daar las wist ik op het moment dat het mij gevraagd werd niet, het was ook van ver na mijn vertrek bij BTB. Maar de FD-journalist die de zaak veel beter kent, moet dat toch ook geweten hebben. Het is een uit zijn context gehaalde brief.’

Niemand iets te verwijten

Verkade schrijft dat hij niet denkt dat de NBA, Ebbinge of hemzelf iets te verwijten valt over hoe dit traject is gelopen. ‘Het is gewoon een ongelukkige en niet te voorziene samenloop van omstandigheden. Ik hoop dat de NBA snel een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap vindt en wil degenen die over de kwaliteiten en ervaring beschikken om deze moeilijke positie te vervullen, aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en naar voren te stappen.’