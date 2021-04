Selectiecommissie NBA reageert: Verkade moest juist schoon schip maken bij Baker Tilly

Ted Verkade is als interim-voorzitter bij Baker Tilly juist gevraagd om daar orde op zaken te stellen en schoon schip te maken, na het gedwongen vertrek van zijn voorganger. Daar wijzen de leden van de selectiecommissie van de NBA op, die zich hebben beziggehouden met de voordracht van een nieuwe voorzitter. Commissievoorzitter Ronald van Rijswijk en commissie- en bestuurslid Monika Bankert reageren op NBA-platform accountant.nl uitgebreid op de terugtrekking van Verkade als kandidaat-voorzitter van de NBA en het proces dat daaraan vooraf is gegaan. Behalve die twee was ook de huidige NBA-voorzitter Marco van der Vegte lid van de commissie.

Baker Tilly-topman Verkade trok zich afgelopen maandag terug als kandidaat-voorzitter van de beroepsorganisatie. Aanleiding is een brief waarin Verkade een onjuiste voorstelling van zaken geeft over dubieus belastingadvies ten tijde van de veelbesproken ‘Cyprus-route’, aldus het FD, dat vragen ging stellen. Kort daarna trok Verkade zich terug. De NBA kwam aanvankelijk met een korte reactie. ‘Wij kunnen alleen maar respect hebben voor de wijze waarop Ted de belangen van de sector laat prevaleren’, liet NBA-voorzitter Marco van der Vegte weten. De selectiecommissie licht nu uitgebreider toe hoe een en ander is verlopen. De commissie werkte samen met bureau Ebbinge voor de werving en selectie van kandidaten.

Schoon schip

De omstreden rol van Baker Tilly bij het adviseren van illegale fiscale constructie via een Cypriotische trust (waarvoor de AFM een boete aan het kantoor gaf), was uiteraard ook bij de selectiecommissie bekend. ‘Ebbinge heeft daar naar gekeken, zegt Monika Bankert daarover tegen accountant.nl. ‘Maar ook ons was de casus uiteraard bekend. Ted Verkade was als interimvoorzitter juist gevraagd om binnen BTB orde op zaken te stellen en schoon schip te maken, na het gedwongen vertrek van zijn voorganger. Hij heeft dat voortvarend uitgevoerd en vertrok na negen maanden naar Londen, om een nieuwe rol als ceo van Baker Tilly International op zich te nemen.’

Brief

Een omstreden brief van Verkade uit 2015 waar het FD over beschikt (waaruit blijkt dat Baker Tilly bleef ontkennen dat er fouten zijn gemaakt op het moment dat het kantoor al aansprakelijk was gesteld voor de gevolgen van het fiscale advies) was bij de selectiecommissie niet bekend, totdat het FD hen ermee confronteerde. Van Rijswijk: ‘Het is geen openbare informatie en betreft een reactie uit 2015 van BTB, ondertekend door onder andere Verkade, aan de advocaat van klager. Als we er vooraf van hadden geweten, hadden we er zeker het gesprek over gevoerd, om te zien wat dat zou betekenen.’

‘Naar eer en geweten gehandeld’

Het overheersende gevoel bij de commissieleden blijft wel dat Verkade naar eer en geweten heeft gehandeld tijdens de gesprekken. ‘Blijkbaar stond de brief hem niet meer bij. Toen hij ermee werd geconfronteerd, heeft hij daaruit meteen zijn conclusies getrokken. Ik kan alleen maar respecteren dat hij die keuze heeft gemaakt.’