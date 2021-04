Directiewisseling bij CaseWare Nederland

Joost Ekkelboom en Don van Zijtveld zijn benoemd tot nieuwe directie van CaseWare Nederland. Ze volgen algemeen directeur Richard Schiphorst op, die als statutair directeur vanuit een toezichthoudende en ondersteunende rol binnen de directie actief blijft.

De wijziging houdt verband met de groei van de organisatie en de steeds sneller gaande ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. ‘Joost Ekkelboom en Don van Zijtveld worden hierbij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en de opzet, uitwerking en realisatie van plannen en ontwikkelingen.’ Die zijn gericht op de onlangs benoemde strategische sleutelconcepten betrouwbare data, relevante informatie en platform.

Beiden al werkzaam voor CaseWare

Van Zijtveld werkt sinds 2016 bij CaseWare als Product Owner van AuditCase en MT-lid. ‘De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt aan onze oplossingen en de verdere professionalisering van onze organisatie. Ik kijk er naar uit om deze lijn verder door te zetten vanuit mijn nieuwe rol.’ Ekkelboom trad in 2015 in dienst en was eerst manager Sales en daarna commercieel manager. Schiphorst vindt de directiewisseling een logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat Joost Ekkelboom en Don van Zijtveld onze plannen rond de strategische sleutelconcepten gaan realiseren. Ik kijk dan ook uit naar onze nieuwe samenwerking.’

CaseWare Nederland (70 medewerkers) is distributeur van CaseWare International, dat al ruim 30 jaar software-oplossingen biedt voor financieel professionals. Daarnaast is CaseWare Nederland ontwikkelaar van AuditCase, document-management- en CRM-systeem voor accountants. Het bedrijf heeft vestigingen in Apeldoorn, Barneveld, Tilburg en Heerhugowaard en heeft vooral gebruikers in de accountancy, het bedrijfsleven en de overheid.