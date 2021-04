Omzetstijging Baker Tilly dankzij groei in audit en advies

Baker Tilly (Netherlands) N.V. heeft zich in 2020 hersteld van een lichte dip in de omzet ten opzichte van een jaar eerder. Uit vrijdag gepubliceerde jaarcijfers van het accountantskantoor blijkt dat er vorig jaar een omzet van bijna 100 miljoen euro is behaald. In 2019 kwam de omzet uit op ruim 96 miljoen euro.

De omzetstijging komt voort uit groei van de auditwerkzaamheden en de adviesdiensten van Baker Tilly. Met name uit audit en assurance haalt Baker Tilly al enkele jaren steeds meer omzet, blijkt uit de cijfers over meerdere jaren die Accountancy Vanmorgen op een rij heeft gezet. Wat daarin verder opvalt is dat de omzet per fte flink stijgt.

Stijgende omzet

Ronald Hoeksel, sinds 1 januari 2021 bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “Het doet mij goed dat we over 2020 mooie omzetcijfers kunnen laten zien. Onze medewerkers verdienen een groot compliment voor de flexibiliteit en professionaliteit waarmee ze onze klanten ondersteund hebben in dit door de coronacrisis bepaalde jaar.” Baker Tilly deed in 2019 afstand van zijn OOB-vergunning en heeft naar eigen zeggen in 2020 verdere focus in de activiteiten gebracht. Hoeksel: “We zijn steeds beter

herkenbaar als dé trusted advisor voor het nationale en internationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector, inclusief woningcorporaties. In de komende jaren gaan we verder op de ingeslagen weg en blijven we investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en onze mensen. Met een cultuur waarin wij collectief, met het maatschappelijk belang voorop, altijd en overal topprestaties neerzetten. Zowel bij onze controles als bij onze andere dienstverlening.”

Terug naar normaal

Baker Tilly wist in maart 2020 razendsnel en met succes over te schakelen op dienstverlening ‘op afstand’. Hoeksel: “Dat was echt niet gemakkelijk, maar het is ons gelukt. Het geeft mij het volste vertrouwen dat Baker Tilly op de juiste manier in beweging is. Ik dank onze klanten voor hun vertrouwen en hoop dat zij in 2021, in een weer naar normaal terugkerende samenleving, minder op de proef zullen worden gesteld dan in het afgelopen jaar. Zij kunnen ook in 2021 op ons rekenen!”

Transparantieverslag 2020

Baker Tilly publiceert vandaag ook zijn transparantieverslag 2020, dat inzicht biedt in het stelsel van kwaliteitsbeheersing: www.bakertilly.nl/transparantieverslag.