Teleurstelling bij ondernemers over startersregeling TVL

Bedrijven die tot nu toe buiten de boot vielen omdat ze later met hun bedrijf begonnen dan de bestaande steunregelingen toestaan kunnen binnenkort aanspraak maken op de nieuwe startersregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Tot teleurstelling van veel ondernemers in vooral de horeca is er echter alleen een tegemoetkoming beschikbaar voor het eerste kwartaal van dit jaar en niet over het voorgaande kwartaal, meldt het FD. Ook in die periode is omzet misgelopen, maar daar worden de ondernemers niet in tegemoet gekomen.

Staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken stelt dat dat niet kan, omdat er dan een onwenselijke overlap zou ontstaan met bedrijven die de reguliere TVL ontvangen. De staatssecretaris vindt dubbele subsidie niet verdedigbaar ten opzichte van ondernemingen die slechts van één regeling kunnen gebruikmaken.

Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, die eerder al Kamervragen stelde over de startersregeling, begrijpt niet goed waar de overlap vandaan komt, vertelt hij aan het FD: ‘Dit is juist de groep die al een jaar geen gebruik kan maken van de steunpakketten. Ik heb liever wat overlap dan dat die bedrijven nu alsnog failliet gaan. Als je je bedrijf hebt moeten sluiten, moet je in ieder geval iets kunnen krijgen.’ Hij gaat Keizer opnieuw vragen om deze groep ook voor het vierde kwartaal ‘fatsoenlijk te compenseren’.

De startersregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling opent naar verwachting deze maand, het is nog niet bekend wanneer precies. De RVO heeft een pagina online gezet over de voorwaarden en berekening van de regeling.