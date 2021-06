Kritisch accountantsrapport legt problemen bij regionale afvalinzamelaar bloot

Een registeraccountant die op verzoek van zes gemeenten in Midden-Nederland de regionale afvalinzamelaar RMN heeft doorgelicht ziet veel zaken op financieel vlak die beter moeten. De accountant werd ingeschakeld door de gemeenten nadat RMN voor de zoveelste keer een financiële tegenvaller noteerde.Zijn vorige week gepubliceerde rapport is waarschijnlijk een nieuwe tegenvaller, want er blijkt veel mis te gaan bij de afvalinzamelaar. Dat meldt regionaal dagblad De Gooi- en Eemlander.

Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. Al jaren noteert RMN financiële tegenvallers, tot frustratie van de betrokken gemeenten. Een accountant moest daarom de afgelopen tijd eens degelijk onderzoek uitvoeren naar wat er mis gaat.

Onrealistische begrotingen

Een belangrijke bevinding van de accountant is dat er structureel te krap wordt begroot, waardoor de tegenvallers onvermijdelijk zijn. ‘We constateren dat er om moverende redenen sprake is van enige terughoudendheid in de vraag naar voldoende budget voor RMN. Dat leidt ertoe dat noodzakelijk investeringen te laat of niet worden gedaan omdat gemeenten te laat of niet om budget is gevraagd’. Er wordt op tal van onderdelen steeds verkeerd en onrealistisch begroot bij RMN, stelt de accountant.

Meer verbeterpunten

De accountant constateert echter dat er veel meer voor verbetering vatbaar is bij de afvalinzamelaar. Zo is de werkdruk bij de financiële administratie erg hoog en wordt er weinig efficiënt gewerkt. Ook wordt vaak over zaken gesproken zonder de financiële consequenties te benoemen. Volgens de onderzoekers ’vliegt RMN te veel op de automatische piloot’ en ontbreekt een ’actieve financiële risicohouding’.

Adviezen

De accountant adviseert onder anderen meer aandacht te besteden aan de afdeling financiën bij RMN en meer controlemomenten in te bouwen. Bovendien roepen de onderzoekers op om de hele begroting opnieuw tegen het licht te houden en aan de werkelijkheid aan te passen. Ook moet er door de deelnemende gemeenten een reserve worden opgebouwd waar tegenvallers uit kunnen worden opgevangen.

Bron: De Gooi- en Eemlander