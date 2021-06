Tweede Kamer wil verdere verlichting administratieve lasten NOW-controle

De Tweede Kamer heeft een motie van de leden Amhaouch en Palland (CDA) aangenomen over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW. Daarbij wordt specifiek de derdenverklaring benoemd. Minister Koolmees (SZW) kondigde onlangs al zes maatregelen aan waarmee de administratieve lasten rondom de NOW-controle worden verlicht. Onder meer de NBA en de SRA hadden daarom gevraagd. De Kamer gaat dat nog niet ver genoeg.

Motie

De tekst van de eerder deze week aangenomen motie:

overwegende het maatschappelijk belang om risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen zo veel mogelijk tegen te gaan, maar dat administratieve lasten wel efficiënt en proportioneel dienen te zijn;

constaterende dat voor de NOW een uitgebreide derdenverklaring vereist is, terwijl voor andere regelingen, zoals de TVL kleiner dan € 125.000, Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw, Vaste Lasten Evenementenbranche en belastinguitstel, geen of slechts een eenvoudige derdenverklaring verlangd wordt;

verzoekt de regering, te kijken of de administratieve lasten van de NOW verder kunnen worden verminderd door deze in lijn te brengen met die van andere regelingen, bijvoorbeeld in situaties waarin met een eenvoudige derdenverklaring zou kunnen worden volstaan, met een proportioneel risicobeheer,

Motie van de leden Amhaouch en Palland over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW