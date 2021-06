Benchmark Kantoorcijfers 2021 van start

Fiscount en NOAB zijn de elfde editie van de benchmark Kantoorcijfers gestart: het onderzoek onder mkb accountants- en administratiekantoren. De benchmark geeft een representatief inzicht in de kantoorexploitatie, tarieven en vergelijkingen, trends en ontwikkelingen binnen dit marktsegment. Maar ook worden zaken als vergrijzing, adviesomzet en investeringen in ICT in kaart gebracht. In totaal ontvangen zo’n 700 accountantskantoren en 1.000 administratiekantoren een uitnodiging om hieraan deel te nemen.

Gratis resultaten inzien

NOAB- en Fiscountkantoren kunnen tot 1 september de benchmark ‘Kantoorcijfers 2021’ online invullen. Daarna wordt alle data grondig geanalyseerd en worden de resultaten beschikbaar gesteld aan alle deelnemers. Zij kunnen deze kosteloos online inzien en on demand gegevens opvragen.

Analyses maken

Deelnemers kunnen de cijfers vanuit diverse zelf te kiezen selectiecriteria, zoals kantoorgrootte, regio en soort kantoor, bekijken. Zo kunnen kantoren zien waar zij zelf staan en waar de concurrentie staat. En door de gedetailleerde analyses zien ze ook de verschillen zitten en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Ook is het mogelijk om meerdere analyses te maken en vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken.

Meer informatie

Kantoren die bij Fiscount of NOAB zijn aangesloten maar niet deelnemen, ontvangen in het najaar een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en conclusies.

Meer informatie over de benchmark kun je opvragen bij:

• Fiscount: tel. 038 – 456 19 00, info@fiscount.nl

• NOAB: tel. 073 – 614 14 19, info@noab.nl

Ook als je geen deelnemer bent maar wel de resultaten wil inzien, kun je contact opnemen.

Op www.noab.nl/benchmark-kantoorcijfers lees je meer informatie en kun je een voorbeeldrapport uit 2020 inzien.